Главная постройка эпохи Петра I: обязательна для посещения - где найти достопримечательность в Северной столице

Опубликовано: 16 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Главная постройка эпохи Петра I: обязательна для посещения - где найти достопримечательность в Северной столице
Главная постройка эпохи Петра I: обязательна для посещения - где найти достопримечательность в Северной столице
Историческое здание, которое имеет большое значение для Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург богат различными достопримечательностями, при этом некоторые из них представляют особую ценность. Каждому туристу обязательно нужно побывать в Меншиковском дворце, который считается самым большим и красивым жилым домом петровских времен. Сейчас он является филиалом Государственного Эрмитажа

Где находится

Меншиковский дворец расположен на Васильевском острове. Его точный адрес: Университетская набережная, 15. Сюда можно добраться на автобусах и троллейбусах, а также на метро. Для этого нужно доехать до станции «Василеостровская», после чего 15 минут пройти пешком.

История строительства

Александр Меншиков считался известным военачальником, был близок к Петру I, являясь его сподвижником. Русский император назначил своего товарища губернатором Санкт-Петербурга, а также подарил ему Васильевский остров. Именно здесь в 1710 году началось строительство каменного дворца в итальянском стиле.

«Строительство состояло из нескольких этапов, а окончательный облик парадного здания сложился только к 1727 году. Автором проекта был итальянский зодчий Франческо Фонтана. Он возвёл центральный корпус и два флигеля. Позже Меншиков передал строительство другому европейскому зодчему — немцу Иоганну Готфриду Шеделю», - сообщает сайт «Трипстер».

В 1727 году Меншикова обвинили в интригах, из-за чего он был отправлен в ссылку. До 1730 года роскошное здание использовалось в качестве склада. После этого дворец передали Первому кадетскому корпусу.

После Октябрьской революции здесь была открыта Военно-политическая академия. Эрмитажу постройка стала принадлежать только после 1967 года. Потребовалось много усилий, чтобы приблизить внешний вид дворца к первоначальному.

Время работы

  • Вт-вс: 11:00-18:00.
  • Выходной: понедельник.

Автор:
Полина Аксенова
