Главная постройка эпохи Петра I: обязательна для посещения - где найти достопримечательность в Северной столице

Санкт-Петербург богат различными достопримечательностями, при этом некоторые из них представляют особую ценность. Каждому туристу обязательно нужно побывать в Меншиковском дворце, который считается самым большим и красивым жилым домом петровских времен. Сейчас он является филиалом Государственного Эрмитажа
Где находится
Меншиковский дворец расположен на Васильевском острове. Его точный адрес: Университетская набережная, 15. Сюда можно добраться на автобусах и троллейбусах, а также на метро. Для этого нужно доехать до станции «Василеостровская», после чего 15 минут пройти пешком.
История строительства
Александр Меншиков считался известным военачальником, был близок к Петру I, являясь его сподвижником. Русский император назначил своего товарища губернатором Санкт-Петербурга, а также подарил ему Васильевский остров. Именно здесь в 1710 году началось строительство каменного дворца в итальянском стиле.
«Строительство состояло из нескольких этапов, а окончательный облик парадного здания сложился только к 1727 году. Автором проекта был итальянский зодчий Франческо Фонтана. Он возвёл центральный корпус и два флигеля. Позже Меншиков передал строительство другому европейскому зодчему — немцу Иоганну Готфриду Шеделю», - сообщает сайт «Трипстер».
В 1727 году Меншикова обвинили в интригах, из-за чего он был отправлен в ссылку. До 1730 года роскошное здание использовалось в качестве склада. После этого дворец передали Первому кадетскому корпусу.
После Октябрьской революции здесь была открыта Военно-политическая академия. Эрмитажу постройка стала принадлежать только после 1967 года. Потребовалось много усилий, чтобы приблизить внешний вид дворца к первоначальному.
Время работы
- Вт-вс: 11:00-18:00.
- Выходной: понедельник.
