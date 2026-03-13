Скучно не будет: топ необычных туристических мест Санкт-Петербурга - обязательны к посещению

Опубликовано: 13 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Какие достопримечательности Северной столицы порадуют своей уникальностью

Санкт-Петербург богат достопримечательностями, ведь они находятся здесь на каждом шагу. Туристам предлагают увидеть большое количество исторических объектов, но в городе есть и другие локации, которые не пользуются значительной популярностью. Эти места являются необычными и запоминающимися.

Шоу-музей «Гранд Макет Россия»

Музей является уникальным, так как именно тут можно увидеть всю Россию в миниатюре. На территории 800 кв. метров показана наша страна с главными архитектурными достопримечательностями, типичными сценами из жизни и природными ландшафтами.

VOKZAL 1853

«Арт-пространство расположено в здании старого Варшавского вокзала. Здесь проходят разнообразные выставки, концерты, стендапы, театральные постановки и спортивные мероприятия. Также популярность этому месту принес фудкорт, который славится своим многообразием и необычностью», - сообщает Елена Пастухова на сайте «Travelto».

Музей советских игровых автоматов

Здесь можно окунуться в прошлое, а также поиграть на автоматах, которые использовались в советский период. В музее представлена коллекция из 50 игровых автоматов. Они пользовались большой популярностью в 1970-1980 годах. Каждый аппарат находится в рабочем состоянии. Также тут можно увидеть автоматы с газировкой, которые использовались в СССР.

Китайский Сад дружбы

Сад находится в центре Санкт-Петербурга, он был подарен городу китайским правительством в знак хороших отношений между народами. Тут можно увидеть китайские павильоны, пруды, мосты. На территории растут ивы, яблони, сосны, сакура. Место отлично подходит для прогулок и фотосессий.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой пешеходный мост Санкт-Петербурга имеет уникальную конструкцию.

Автор:
Полина Аксенова
