Скучно не будет: топ необычных туристических мест Санкт-Петербурга - обязательны к посещению

Санкт-Петербург богат достопримечательностями, ведь они находятся здесь на каждом шагу. Туристам предлагают увидеть большое количество исторических объектов, но в городе есть и другие локации, которые не пользуются значительной популярностью. Эти места являются необычными и запоминающимися.
Шоу-музей «Гранд Макет Россия»
Музей является уникальным, так как именно тут можно увидеть всю Россию в миниатюре. На территории 800 кв. метров показана наша страна с главными архитектурными достопримечательностями, типичными сценами из жизни и природными ландшафтами.
VOKZAL 1853
«Арт-пространство расположено в здании старого Варшавского вокзала. Здесь проходят разнообразные выставки, концерты, стендапы, театральные постановки и спортивные мероприятия. Также популярность этому месту принес фудкорт, который славится своим многообразием и необычностью», - сообщает Елена Пастухова на сайте «Travelto».
Музей советских игровых автоматов
Здесь можно окунуться в прошлое, а также поиграть на автоматах, которые использовались в советский период. В музее представлена коллекция из 50 игровых автоматов. Они пользовались большой популярностью в 1970-1980 годах. Каждый аппарат находится в рабочем состоянии. Также тут можно увидеть автоматы с газировкой, которые использовались в СССР.
Китайский Сад дружбы
Сад находится в центре Санкт-Петербурга, он был подарен городу китайским правительством в знак хороших отношений между народами. Тут можно увидеть китайские павильоны, пруды, мосты. На территории растут ивы, яблони, сосны, сакура. Место отлично подходит для прогулок и фотосессий.
