Пешеходный мост Санкт-Петербурга, который отличается от других - имеет необычную конструкцию: подробная информация

На территории Санкт-Петербурга можно увидеть множество мостов, однако одним из самых красивых и известных на протяжении многих десятилетий является именно Львиный. Это сооружение состоит из висячей конструкции, чугунных цепей. Также здесь можно увидеть скульптуры львов, из-за чего мост и получил свое название.
Характеристики моста:
- Длина: 27,3 м.
- Расположение: соединяет Спасский и Казанский острова в створе Львиного переулка.
- Годы строительства: 1825-1826 г.
История моста
«Проект Львиного моста разработал инженер Вильгельм фон Треттер (племянник В.К. Треттера) совместно с В.А. Христиановичем. Статуи львов выполнил выдающийся скульптор П.П. Соколов», - сообщает портал «По рекам и каналам».
Конструкция сооружения является уникальной, так как она представляет собой цепной мост с железным пролетным строением. Мост подвешен на стальных цепях к пилонам из чугуна. Они замаскированы статуями львов.
Скульптуры львов выполнены из чугуна, который был отлит на Александровском заводе. Каждая скульптура имеет вес около 3 тонн, при этом они являются не только украшением, но и несущим элементом моста.
За всю историю строение переживало несколько капитальных ремонтов и реконструкций. Первые работы проводились в 1948 году, затем – в 1999-2000 годах. Последняя реставрация здесь происходила в 2018 году.
«Если загадать желание и потереть лапу или нос скульптуры льва, то оно обязательно сбудется. Хотя это просто миф, возле статуй всегда много туристов, желающих проверить примету», - рассказывает источник.
Ранее портал «Городовой» сообщил, какой мост в Санкт-Петербурге разводится первым.