Пешеходный мост Санкт-Петербурга, который отличается от других - имеет необычную конструкцию: подробная информация
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пешеходный мост Санкт-Петербурга, который отличается от других - имеет необычную конструкцию: подробная информация

Опубликовано: 12 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Пешеходный мост Санкт-Петербурга, который отличается от других - имеет необычную конструкцию: подробная информация
Пешеходный мост Санкт-Петербурга, который отличается от других - имеет необычную конструкцию: подробная информация
Legion-Media
Какой мост в Санкт-Петербурге известен на всю страну

На территории Санкт-Петербурга можно увидеть множество мостов, однако одним из самых красивых и известных на протяжении многих десятилетий является именно Львиный. Это сооружение состоит из висячей конструкции, чугунных цепей. Также здесь можно увидеть скульптуры львов, из-за чего мост и получил свое название.

Характеристики моста:

  • Длина: 27,3 м.
  • Расположение: соединяет Спасский и Казанский острова в створе Львиного переулка.
  • Годы строительства: 1825-1826 г.

История моста

«Проект Львиного моста разработал инженер Вильгельм фон Треттер (племянник В.К. Треттера) совместно с В.А. Христиановичем. Статуи львов выполнил выдающийся скульптор П.П. Соколов», - сообщает портал «По рекам и каналам».

Конструкция сооружения является уникальной, так как она представляет собой цепной мост с железным пролетным строением. Мост подвешен на стальных цепях к пилонам из чугуна. Они замаскированы статуями львов.

Скульптуры львов выполнены из чугуна, который был отлит на Александровском заводе. Каждая скульптура имеет вес около 3 тонн, при этом они являются не только украшением, но и несущим элементом моста.

За всю историю строение переживало несколько капитальных ремонтов и реконструкций. Первые работы проводились в 1948 году, затем – в 1999-2000 годах. Последняя реставрация здесь происходила в 2018 году.

«Если загадать желание и потереть лапу или нос скульптуры льва, то оно обязательно сбудется. Хотя это просто миф, возле статуй всегда много туристов, желающих проверить примету», - рассказывает источник.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью