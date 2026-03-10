Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой мост в Санкт-Петербурге разводится первым - не ответят даже местные жители: точное расписание
Какой мост в Санкт-Петербурге разводится первым - не ответят даже местные жители: точное расписание

Опубликовано: 10 марта 2026 10:31
Достопримечательность Санкт-Петербурга, которая привлекает всех туристов

На территории Санкт-Петербурга насчитывается 800 мостов, но лишь небольшая часть из них имеет разводной механизм. Регулярно разводятся только девять конструкций. Многих туристов привлекает этот процесс, из-за чего они хотят увидеть механизм подъема мостов своими глазами.

На данный момент Литейный, Благовещенский, Троицкий, Дворцовый, Тучков, Биржевой, Большеохтинский, Володарский мосты разводятся регулярно в определенное время. Но какой из них начинает процесс подъема первым? На этот вопрос не всегда могут ответить даже местные жители.

Самым первым начинает разводиться Дворцовый мост, который соединяет Адмиралтейский остров со Стрелкой Васильевского острова. Его ширина 56,5 м, а вес поднимающихся конструкций превышает 700 тонн, но это не мешает разводному механизму работать безупречно.

«Инженерное чудо здесь — синхронность движения крыльев, достигаемая гидравликой мощностью 1,500 кВт. Интересный факт: в 1916 году, при открытии, мост назвали «чудом индустриальной эстетики», хотя изначально его чугунные перила считали слишком скромными», - сообщает портал «Моя планета».

Силуэт этого моста известен не только местным жителям, но и туристам. Он встречается на многих открытках, сувенирной продукции.

Время развода: 01:10–02:50 и 03:10–04:55.

Интересный факт:

«В дни некоторых летних кинофестивалей мост превращается в огромный кинотеатр под открытым небом. Крыло разведенного Дворцового моста со стороны Эрмитажа играет роль экрана площадью более 400 квадратных метров».

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каком стиле построен Зимний дворец.

Полина Аксенова
