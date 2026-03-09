В каком стиле построен Зимний дворец - не знают даже жители Санкт-Петербурга: интересный факт о достопримечательности

Одним из главных символов Санкт-Петербурга является Зимний дворец. Сейчас он входит в состав Эрмитажа, а прежде использовался в качестве зимней резиденции для русских императоров. Рядом с этим зданием можно увидеть большое количество туристов в любое время года. Всех привлекает внешний вид Зимнего дворца, но не каждый человек понимает, в каком стиле это сооружение построено.
Автором проекта считается Бартоломео Растрелли, который смог создать здание в 1754-1762 годах. Заказчицей была императрица Елизавета Петровна. Именно поэтому Зимний дворец относится к елизаветинскому барокко.
Уникальность стиля
Елизаветинское барокко отличается большим количеством декора и золотой отделки, пышностью, а также применением контрастных оттенков при оформлении фасадов.
«Здание построено в форме замкнутого прямоугольника с просторным внутренним двором. Особое внимание уделено отделке фасадов. Белоснежные колонны на всём протяжении постройки в одних местах расставлены тесно, небольшими группами, а в других — широко, обнажая участки стен. Карниз дворца украшают древнеримские статуи и вазы», - сообщает Realty.ru.
Раньше здание было выкрашено в охристые оттенки, при этом декор оставался белым. Бирюзовый цвет, который сохранился и на данный момент, появился только в 1947 году.
В 1837 году в Зимнем дворце произошел серьезный пожар, который уничтожил оригинальные внутренние интерьеры. От них остались только полуколонны в галереях первого этажа, а также несущие кирпичные стены дворца.
