"Столица булочных": почему в Санкт-Петербурге так много пекарен - другие города просто "отдыхают"

Почему пекарни пользуются большой популярностью в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург славится не только достопримечательностями, но и другими особенностями. На территории города насчитывается более 2500 пекарен, из-за чего многие туристы называют его «столицей булочных». Здесь пекарни находятся буквально на каждом шагу, из-за чего возникает ощущение, что находитесь во Франции или Италии. Почему так произошло?

Исторический фактор

На протяжении многих веков в Санкт-Петербурге поддерживается развитая культура выпечки. Многие пекарни стали уже местной достопримечательностью, поэтому их выбирают как местные жители, так и туристы. Выпечка здесь всегда отличается высоким качеством, из-за чего Северную столицу сравнивают с лучшими французскими булочными.

Климат

В городе наблюдается холодный климат, который требует употребления большого количества калорий. Особой популярностью пользуются быстрые углеводы, к которым относят хлеб, булочки, пышки, круассаны и другие виды выпечки.

Приемлемые цены

Рестораны и кафе Санкт-Петербурга нередко отличаются высокими ценами, из-за чего не все могут позволить себе посещать такие заведения. Другая ситуация обстоит с пекарнями. В них всегда дешево, сытно и вкусно. Также большим преимуществом булочных является тот факт, что многие жители Северной столицы могут перекусывать на ходу.

«Лидерами среди пекарен в Петербурге стали три компании. На первом месте - «Булочные Ф. Вольчека». У них 146 заведений в городе, все из них открыты по франшизе. Вторую строчку занимает «Цех 85» с 130 заведениями. Замыкает тройку «Хлебник» со 110 точками», - сообщает «ФедералПресс».

