Городовой / Город / Три бухгалтера из Петербурга создали теневой банк на 38,5 млн прибыли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Селфи на троне Мальтийского ордена обошлось петербуржцу в 825 тысяч Город
Сколько ехать от Петрозаводска до Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Из 100500 сортов томатов сажаю 1 – и все лето отдыхаю: растет сам по себе, а урожая дает моря Полезное
2 ложки в воду - и семена моркови готовы к посеву: взойдут густым ковром за 2 дня Полезное
После всходов чеснока - обязательно: 2 щепотки в воду - и перо зеленеет сразу же, головки с кулак Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Три бухгалтера из Петербурга создали теневой банк на 38,5 млн прибыли

Опубликовано: 6 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Три бухгалтера из Петербурга создали теневой банк на 38,5 млн прибыли
Три бухгалтера из Петербурга создали теневой банк на 38,5 млн прибыли
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
За свои услуги группа брала комиссию в размере 15%.

6 марта полиция Санкт-Петербурга остановила работу нелегального банка. В основе схемы оказались три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет, через которых прошло не менее 250 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.​

Сотрудники экономической полиции петербургского главка совместно с УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили и ликвидировали группу, проводившую незаконные банковские операции.​

Женщины в этой теневой финансовой сети выполняли функции бухгалтеров: осуществляли подозрительные переводы, управляли движением средств через подставные юрлица и содействовали фирмам в снижении налоговой нагрузки.​

С 2022 по 2025 год организаторы схемы получили около 38,5 миллиона рублей дохода, взимая 15% комиссии за услуги; в ходе проверки обыскали 18 квартир и 3 офиса.​

ГСУ ГУ МВД возбудило дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), две участницы задержаны, следствие идет.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью