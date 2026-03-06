Три бухгалтера из Петербурга создали теневой банк на 38,5 млн прибыли

6 марта полиция Санкт-Петербурга остановила работу нелегального банка. В основе схемы оказались три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет, через которых прошло не менее 250 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники экономической полиции петербургского главка совместно с УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили и ликвидировали группу, проводившую незаконные банковские операции.
Женщины в этой теневой финансовой сети выполняли функции бухгалтеров: осуществляли подозрительные переводы, управляли движением средств через подставные юрлица и содействовали фирмам в снижении налоговой нагрузки.
С 2022 по 2025 год организаторы схемы получили около 38,5 миллиона рублей дохода, взимая 15% комиссии за услуги; в ходе проверки обыскали 18 квартир и 3 офиса.
ГСУ ГУ МВД возбудило дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), две участницы задержаны, следствие идет.