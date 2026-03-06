Какие документы нужны для обучения в автошколе?

Для поступления в автошколу в Санкт-Петербурге в 2026 году потребуются следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ — основной документ, удостоверяющий личность. Важно, чтобы он был действующим.
- Медицинская справка формы 003-В/у — ключевой документ, подтверждающий годность к управлению автомобилем. Получить её можно в государственных или частных клиниках, имеющих соответствующую лицензию. Для прохождения психиатра и нарколога необходимо обращаться строго в диспансеры по месту жительства или пребывания.
- Фотографии — обычно требуется 2–4 фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.
- Для мужчин призывного возраста — военный билет или приписное свидетельство.
Особые случаи:
Несовершеннолетние (16–17 лет) должны предоставить письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей на обучение и сдачу экзаменов. Согласие должно быть нотариально заверено.
Иностранные граждане должны предоставить вид на жительство, временное удостоверение личности или нотариально заверенный перевод паспорта. Также требуется временная регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
Дополнительные сведения:
При наступлении 20-летия или 45-летия на момент обучения или сдачи экзамена в ГИБДД паспорт в обязательном порядке подлежит замене. В противном случае будет невозможен допуск к сдаче квалификационных экзаменов.
Для допуска к экзаменам необходимо отсутствие судимостей по статьям, связанным с преступлениями против безопасности дорожного движения.
К обучению в автошколе допускаются лица, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям.
Важно:
- Перед заключением договора внимательно изучите его условия — стоимость, сроки обучения и порядок возврата средств.
- Убедитесь, что автошкола имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.