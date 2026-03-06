Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для обучения в автошколе?
Какие документы нужны для обучения в автошколе?

Опубликовано: 6 марта 2026 17:45
Какие документы нужны для обучения в автошколе?
Для обучения в автошколе нужны паспорт, медицинская справка и фотографии.

Для поступления в автошколу в Санкт-Петербурге в 2026 году потребуются следующие документы:

  • Паспорт гражданина РФ — основной документ, удостоверяющий личность. Важно, чтобы он был действующим.
  • Медицинская справка формы 003-В/у — ключевой документ, подтверждающий годность к управлению автомобилем. Получить её можно в государственных или частных клиниках, имеющих соответствующую лицензию. Для прохождения психиатра и нарколога необходимо обращаться строго в диспансеры по месту жительства или пребывания.
  • Фотографии — обычно требуется 2–4 фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.
  • Для мужчин призывного возраста — военный билет или приписное свидетельство.

Особые случаи:

Несовершеннолетние (16–17 лет) должны предоставить письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей на обучение и сдачу экзаменов. Согласие должно быть нотариально заверено.

Иностранные граждане должны предоставить вид на жительство, временное удостоверение личности или нотариально заверенный перевод паспорта. Также требуется временная регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Дополнительные сведения:

При наступлении 20-летия или 45-летия на момент обучения или сдачи экзамена в ГИБДД паспорт в обязательном порядке подлежит замене. В противном случае будет невозможен допуск к сдаче квалификационных экзаменов.

Для допуска к экзаменам необходимо отсутствие судимостей по статьям, связанным с преступлениями против безопасности дорожного движения.

К обучению в автошколе допускаются лица, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям.

Важно:

  • Перед заключением договора внимательно изучите его условия — стоимость, сроки обучения и порядок возврата средств.
  • Убедитесь, что автошкола имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Пономарева Дарина
