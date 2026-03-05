Где загадать желания в Санкт-Петербурге - сбудутся непременно: топ самых удачных достопримечательностей

Какие места необходимо посетить для исполнения желаний

В Санкт-Петербурге есть множество мест, где могут исполниться любые мечты. Для этого достаточно посетить их и загадать желание. Достопримечательности пользуются популярностью не только у туристов, но и у местных жителей.

Александровская колонна

Является одним из главных символов Санкт-Петербурга. Для исполнения любого желания необходимо воспользоваться народным поверьем. Для этого нужно обойти колонну 3 раза по часовой стрелке и загадать желание.

Атланты Эрмитажа legion-media

На территории Нового Эрмитажа каждый турист может увидеть скульптуры атлантов. Они считаются хранителями семейного благополучия и счастья. Особую ценность представляет второй атлант. Если прикоснуться к большому пальцу его ноги, то вы сможете уберечься от незвгод и исполнить свои мечты, сообщает «КП».

Чижик-Пыжик

Небольшая бронзовая скульптура была создана в конце XX века на набережной Фонтанки. Этот символ стал городским талисманом, из-за чего он привлекает многих туристов. Примета гласит, что рядом с Чижиком-Пыжиком необходимо бросить монету. Если она ударится о клюв птицы или останется на постаменте, то будьте готовы к исполнению желаний и к большой удаче.

Мост у Спаса-на-Крови

«Из-за изящных оград он стал излюбленным местом для свиданий и фотосессий. Пары традиционно украшают перила замками, символизирующими непоколебимость чувств, надеясь на прочный союз», - рассказывает источник.

Памятник Петру Первому в Петропавловской крепости

Этот памятник уже давно стал одним из символов города. Считается, что поглаживание левой руки способно принести удачу в личной жизни. Если вы хотите добиться финансового благополучия, то необходимо потереть правую руку памятника.

