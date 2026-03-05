Городовой / Город / Шесть часов на ногти: салонам грозит кризис цен
Шесть часов на ногти: салонам грозит кризис цен

Опубликовано: 5 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Процедура может растянуться минимум до двух часов. 

В России одобрили новый ГОСТ для услуг маникюра и педикюра, который вступит в силу 30 апреля. Это уже спровоцировало споры в бьюти-сфере.

Как пишет 360.ru, мастер маникюра и владелец мужского салона Gulo Евгений Пятышин предупреждает: строгие временные нормы могут спровоцировать удорожание услуг и дискомфорт для посетителей.

Раньше педикюр длился 1–1,5 часа в зависимости от мастера, но теперь по стандарту минимум два часа. Полный комплекс — маникюр, педикюр плюс допуслуги — растянется на 5–6 часов.

По мнению эксперта, такие сроки убыточны для салонов: они потеряют клиентов из-за снижения пропускной способности, а чтобы не разориться, придется поднять расценки.

Пятышин считает, что фиксированный график годится для новичков, но выравнивать под него всю индустрию — чистое безрассудство.

ГОСТ предлагает карту типовых операций с описанием верных техник выполнения. Однако в отрасли не верят, что все будут жестко придерживаться этих лимитов по времени.

Автор:
Юлия Аликова
Город
