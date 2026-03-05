Романтика в Ленинградском зоопарке: Манулы Шу и Пепе встретились

Сначала манулы вежливо обнюхались, а потом Шу получил по носу.

Ленинградский зоопарк поделился новостями об отношениях манулав Шу и Пепе на третий день их знакомства.

Ранее специалисты отдела «Хищные млекопитающие» организовали первое свидание для Шу и его невесты Пепе, доставленной из уральского зоопарка.

Всё началось мило: котики обнюхали друг друга, но потом Пепе дала Шу лапой по носу, и он отступил. Однако через пару дней она сама проявила интерес к жениху.

Шу начал шарахаться от Пепе, но это не останавливает его попытки завоевать её. Котик подбирается поближе, а Пепе то гонит его, то дразнит.

Зоолог отдела «Хищные млекопитающие» Юлия Гилицкая отметила, что у пары всё складывается удачно. Манулы проявляют обоюдный интерес и даже расслабляются бок о бок.