Романтика в Ленинградском зоопарке: Манулы Шу и Пепе встретились

Ленинградский зоопарк поделился новостями об отношениях манулав Шу и Пепе на третий день их знакомства.
Ранее специалисты отдела «Хищные млекопитающие» организовали первое свидание для Шу и его невесты Пепе, доставленной из уральского зоопарка.
Всё началось мило: котики обнюхали друг друга, но потом Пепе дала Шу лапой по носу, и он отступил. Однако через пару дней она сама проявила интерес к жениху.
Шу начал шарахаться от Пепе, но это не останавливает его попытки завоевать её. Котик подбирается поближе, а Пепе то гонит его, то дразнит.
Зоолог отдела «Хищные млекопитающие» Юлия Гилицкая отметила, что у пары всё складывается удачно. Манулы проявляют обоюдный интерес и даже расслабляются бок о бок.