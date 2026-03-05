Городовой / Город / Романтика в Ленинградском зоопарке: Манулы Шу и Пепе встретились
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербуржцы купят тюльпаны: какие цены будут на букеты к 8 марта Город
Где в Санкт-Петербурге учился Дмитрий Лихачев? Учеба
Как используется человеком Ладожское озеро? Вопросы о Петербурге
Погода, цены, многолюдность: в какое время года лучше всего поехать на отдых в Санкт-Петербург Вопросы о Петербурге
Просушка в действии: 100 зеленых зон Петербурга закроют от посетителей Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Романтика в Ленинградском зоопарке: Манулы Шу и Пепе встретились

Опубликовано: 5 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Романтика в Ленинградском зоопарке: Манулы Шу и Пепе встретились
Романтика в Ленинградском зоопарке: Манулы Шу и Пепе встретились
Global Look Press / Shatokhina Natalya / news.ru
Сначала манулы вежливо обнюхались, а потом Шу получил по носу.

Ленинградский зоопарк поделился новостями об отношениях манулав Шу и Пепе на третий день их знакомства.

Ранее специалисты отдела «Хищные млекопитающие» организовали первое свидание для Шу и его невесты Пепе, доставленной из уральского зоопарка.

Всё началось мило: котики обнюхали друг друга, но потом Пепе дала Шу лапой по носу, и он отступил. Однако через пару дней она сама проявила интерес к жениху.

Шу начал шарахаться от Пепе, но это не останавливает его попытки завоевать её. Котик подбирается поближе, а Пепе то гонит его, то дразнит.

Зоолог отдела «Хищные млекопитающие» Юлия Гилицкая отметила, что у пары всё складывается удачно. Манулы проявляют обоюдный интерес и даже расслабляются бок о бок.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью