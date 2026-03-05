2 грошовых компонента заменят тонны навоза: засыпал весной - превратил бедную почву в чернозем

Дачник со стажем рассказал о чудодейственных материалах за копейки, которые заменят дорогой навоз

Навоз - это популярное дачное удобрение, которое используют большинство огородников. Но стоит оно дорого, да и возни с ним много. Поэтому дачник со стажем дед Егор нашел более простую и бюджетную альтернативу навозу. Рецептом чудодейственной смеси огородник поделился в своем дзен-канале.

Первый компонент, который входит в состав - дафнии сухие. Их можно купить в зоо- или рыболовных магазинах. В них содержится масса белков, аминокислот, витаминов и микроэлементов: азот, фосфор, калий, кальций, магний, цинк, бор, марганец. Второй компонент - горчичный жмых. В его составе - белки, жиры, углеводы, органика и эфирные масла.

Как приготовить удобрение?

Для приготовления смеси понадобятся:

сухие дафнии 1 кг;

горчичный жмых 1 кг.

Смешайте оба компонента в тазу или в ведре до однородной массы - получится что-то вроде муки коричневого цвета.

Как вносить?

Рассыпайте весной "муку" по грядкам - по 4-5 столовых ложек на каждый квадратный метр, а затем перекопайте. Заделывайте смесь на штык лопаты. За сезон эта органика разложится, обогатит почву, накормит растения.

"Если не успели внести под перекопку, не беда. Вносите прямо в лунки при посадке. Копаете лунку под томат, перец, баклажан, картошку. Насыпаете на дно столовую ложку муки. Сверху немного земли. И сажаете растение", - объясняет дед Егор.

Использовать смесь можно для томатов, перцев, огурцов, картофеля. Она позволяет экономить деньги, силы и время, чем не может похвастаться распиаренный навоз.

