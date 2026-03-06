Городовой / Полезное / Из 100500 сортов томатов сажаю 1 – и все лето отдыхаю: растет сам по себе, а урожая дает моря
Опубликовано: 6 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Рекомендации от агронома Давыдовой

Март приближается к экватору, однако не все садоводы успели запастись семенами. Агроном Ксения Давыдова рассказала о сорте томатов, который еще можно высадить для получения урожая в начале лета.

Этот сорт — томат «Большая Мамочка». Он подходит для выращивания в большинстве регионов России, как в открытом грунте, так и в тепличных условиях.

Кусты этого сорта являются детерминантными, обладают крепкими стеблями и листьями среднего размера. Период от появления всходов до созревания первых плодов составляет в среднем 85 дней. Точное время созревания зависит от сроков посадки, а также от климатических и погодных условий.

Первая кисть с плодами формируется после седьмого листа, последующие — через каждые два листа. На одной кисти обычно завязывается до шести крупных томатов. Мякоть умеренно плотная, с минимальным количеством семян. Все томаты имеют ярко-красный цвет и сердцевидную форму. Кожица плодов тонкая. Вкус насыщенный, сладковатый с легкой кислинкой.

Сорт демонстрирует высокую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, что делает возможным его культивирование даже в регионах с суровым климатом. Отличительной особенностью сорта является его высокая урожайность. При оптимальных условиях и надлежащем агротехническом уходе с одного квадратного метра возможно получить 7–8 кг плодов. Продуктивность одного куста достигает 4,5 кг томатов. Культура не требует пасынкования и характеризуется общей неприхотливостью в уходе.

Кроме того, сорт обладает выраженным иммунитетом к большинству заболеваний, характерных для паслёновых культур. В частности, отмечается его высокая устойчивость к вирусу табачной мозаики, мучнистой росе и фитофторозу.

Плоды универсальны в применении. Они пригодны для употребления в свежем виде, использования в салатах и нарезках, а также для промышленной переработки на кетчупы, соки, томатные пасты и различные соусы. Сорт также хорошо подходит для консервирования.

Ранее мы рассказали о частых ошибках садоводов при выращивании рассады огурцов.

Ксения Сафрыгина
