Сажаю сладкий перец строго в точные даты: урожай в 2 раза больше обычного - рассказал дедушка агроном
Сажаю сладкий перец строго в точные даты: урожай в 2 раза больше обычного - рассказал дедушка агроном

Опубликовано: 6 марта 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Простая формула идеального перца, которая работает без промаха

Главная проблема многих огородников в том, что они не придают значения простой математике посева. А ведь именно от точности расчета зависит, соберет человек ведро перцев с куста или всего пару штук.

Стандартные советы вроде "сейте в феврале" часто не работают, отмечает автор канала "Идеальный огород". Потому что они не привязаны к конкретному сорту и реальным условиям на участке. Опытные садоводы выделяют три ошибки, которые часто совершают.

  1. Игнорирование срока созревания сорта. Ранние сорта готовы к высадке в 65-75 дней, среднеспелые - на 10 дней позже, поздние - еще плюс 10 дней. Если посеять все одновременно, одни растения перерастут и будут болеть, а другие не успеют набрать силу.
  2. Неучет времени прорастания. Семена перца могут всходить от 7 до 21 дня. Старые семена иногда «думают» три недели. Забывая прибавить это время к расчетам, огородники получают запоздалую рассаду.
  3. Высадка по календарю, а не по погоде. Многие высаживают растения в грунт строго мае, не проверяя его температуру. Если земля холодная, рассада гибнет или отстает в росте. Лучше подождать неделю, но посадить в прогретую почву.

Формула расчета

Чтобы получить качественную рассаду, используйте простую формулу: дата посева = дата высадки минус возраст рассады минус время на прорастание.

  • Поздние сорта (нужно 90 дней рассады + 14 дней на всходы) сеют 10 февраля.
  • Среднеспелые (80 дней + 14) - 20 февраля.
  • Ранние (70 дней + 14) - 1 марта.

Если весна ранняя, посев сдвигают на неделю назад, если затяжная — на неделю вперед.

Как распознать готовую рассаду

Идеальная рассада перца - это растение высотой 15-20 см с темно-зелеными листьями и стеблем толщиной 3-4 мм. Корни должны быть белыми и оплетать весь ком земли в горшке.

Если на растении появились бутоны, но до высадки еще далеко - это повод замедлить рост. Достаточно снизить температуру и реже поливать. Если рассада отстает - ее ставят в тепло и подкармливают.

Календарь-памятка

  • Посев: ранние сорта - 1-5 марта, среднеспелые - 20-25 февраля, поздние - 10-15 февраля.
  • Уход: после всходов снизить температуру до +20 градусов, обеспечить 12-14 часов света, поливать только теплой водой.
  • Высадка: когда почва прогреется до +16 градусов, а рассада будет иметь крепкий стебель и первые бутоны.

Автор:
Анастасия Чувакова
