Монастырь-крепость, аналогов которому нет в России: находится на далеком острове - что нужно о нем знать

Древний монастырь с непростой судьбой

При посещении Архангельской области каждому путешественнику необходимо обязательно посетить Соловецкий монастырь. Он является уникальным по многим критериям, поэтому данная достопримечательность точно запомнится на всю жизнь.

Соловецкий монастырь является памятником архитектуры, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его расположение не менее уникально – он находится на островах Белого моря, имеет изоляцию от материка. За свое существование обитель пережила множество трудностей, но теперь все осталось позади.

Строительство монастыря

Обитель начали строить в начале XV века монахи-отшельники Герман, Зосима и Савватий, которых в дальнейшем отнесли к лику святых. Со временем в поселение начали приезжать ученики, они помогли возвести деревянные храмы.

Строительство из камня

В 1538 году здесь случился серьезный пожар, поэтому деревянные постройки начали заменять каменными. Доставлять камни на отдаленный остров оказалось проблематично, поэтому было принято решение возвести небольшой кирпичный завод, заготавливать местный валун. К концу XVI века на этой территории начали появляться каменные палаты, храмы, кельи и хозяйственные постройки. Расцвет Соловецкого монастыря пришелся на период с середины XVI до середины XVII века.

«Не обходилось и без царских визитов. Например, здесь дважды бывал Пётр I. В первый раз поездка могла обернуться для императора трагедией: его корабль попал в бурю и чуть не разбился. А когда судно удалось пришвартовать к берегу, Пётр занялся сооружением деревянного креста в память о событии», - сообщает Tripster.

Советская эпоха

На начальных этапах становления СССР здесь находилась тюрьма, поэтому монастырь был упразднен. Место начали называть «СЛОН» - Соловецкий лагерь особого назначения. В 1923 году сюда стали отправляться первые заключенные. В военное время тюрьма была закрыта. Тут находился отряд, которые занимался подготовкой людей для военно-морского флота.

Возрождение монастыря

«В 90‑е годы XX столетия началось возрождение Соловецкого мужского ставропигиального монастыря. В корпусах снова разместились служители, храмы освятили и возобновили богослужения», - рассказывает источник.

Что здесь посетить

На территории Соловецкого монастыря сохранилось множество древних строений, которые обязательно стоит увидеть своими глазами.

Соловецкая крепость

Толщина каменных стен крепости в некоторых местах достигает 7 метров. Максимальную защиту обеспечили южной и северной части крепости. Там толщина доходит до 11 метров.

Сушило

Каменное здание применялось для хранения и сушки зерна. Позже оно было включено в список оборонительных укреплений. Сейчас здесь можно увидеть музейные экспозиции.

Спасо-Преображенский собор

«Собор много раз перестраивался. Например, сейчас на фасаде храма можно увидеть и маленькие оконные проёмы XVI века, и более поздние высокие окна XVIII столетия. А фасады и внутренние стены в XIX веке были украшены росписями», - сообщил портал.

