Вовсе не Москва: названы регионы с самым высоким уровнем зарплаты – но есть подвох
Вовсе не Москва: названы регионы с самым высоким уровнем зарплаты – но есть подвох

Опубликовано: 6 марта 2026 19:17
 Проверено редакцией
Однако, в этих регионах не все гладко

Принято считать, что самый высокий уровень заработной платы в Российской Федерации наблюдается в Москве. Тем не менее, существуют отдельные регионы, где уровень доходов вполне сопоставим со столичными. Этот факт активно привлекает трудовые ресурсы со всей страны, а также из стран ближнего зарубежья.

Одним из таких регионов является Камчатский край. Уровень заработных плат здесь действительно сопоставим со столичным, а по некоторым специальностям может даже превышать его. Например, значительное число трудовых мигрантов прибывает на Камчатку для работы в качестве разнорабочих.

Однако, несмотря на высокий уровень доходов, население Камчатки страдает от высоких цен. Это касается всех категорий товаров, начиная от базовых продуктов питания и заканчивая импортируемыми с материка товарами. Высокая стоимость обусловлена логистическими особенностями: доставка товаров на Камчатку осуществляется преимущественно морским транспортом, а в исключительных случаях – авиатранспортом, что еще более затратно.

Кстати, еще более высокие зарплаты можно встретить только на Чукотке. Однако там климатические условия значительно суровее на протяжении всего года, а стоимость продуктов питания может быть в полтора раза выше, чем на Камчатке.

Ранее мы рассказали, какой город называют Уральской Швейцарией.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
