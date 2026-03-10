Куда заехать по дороге на машине из Москвы в Санкт-Петербург?

По дороге из Москвы в Санкт-Петербург на машине можно сделать несколько интересных остановок, которые позволят разнообразить путешествие и познакомиться с историей и культурой регионов.

Усадьба Знаменское-Раёк

Расположена в посёлке Раёк Тверской области. Это усадьба в палладианском стиле, которая принадлежала генерал-аншефу Фёдору Глебову. Её называли «ожерельем для Елизаветы» (Стрешневой), жены главы семейства, потому что форма здания напоминала украшение, которое подарил ей муж. На «цепочке» (круговой колоннаде) красовались «огранённые алмазы» (башни), а «кулоном» был главный дом.

Сегодня здание реставрируют, но можно прогуляться по территории и насладиться пейзажами. Адрес: Тверская область, Торжокский район, посёлок Раёк.

Архитектурно-этнографический музей «Василёво»

Музей под открытым небом в окрестностях Торжка. Здесь собраны памятники деревянного зодчества, включая гражданские постройки — например, деревянные пожарные депо, которые редко встречаются в других музеях.

Изюминка комплекса — валунный (так называемый «Чёртов») мост, построенный в XIX веке. С него открывается живописный вид на реку Тверцу.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, Большесвятцовское сельское поселение, деревня Василёво, 2.

Музей колоколов в Валдае

Расположен в городе Валдай Новгородской области, в бывшем храме-ротонде. Здесь можно не только посмотреть на колокола, но и позвонить в них, чтобы почувствовать разницу в звучании.

Рядом находится Музейный колокольный центр с более традиционной экспозицией, где представлены не только валдайские колокола, но и ритуальные колокольчики из Китая, Индии и других стран.

Адрес: Новгородская область, Валдай, Комсомольский проспект, 1.

Валдайский Иверский монастырь

Древний монастырь на острове Сельвицкий в Валдайском озере. Основан в XVII веке, славится своей архитектурой и живописными видами. Можно добраться до острова на лодке и прогуляться по территории, наслаждаясь тишиной и природой.

Адрес: Новгородская область, Валдайский район, Рощинское сельское поселение, остров Сельвицкий.

Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Расположен в Великом Новгороде, на южном берегу озера Мячино. Здесь собраны деревянные церкви, дома, амбары и другие постройки из разных регионов Новгородской области. Самый древний экспонат — церковь Рождества Богородицы первой половины XVI века.

В музее можно не только осмотреть здания, но и посетить интерактивные программы: например, на выставке «Хозяйственный двор» проводят мастер-классы по уходу за домашними животными.

Адрес: Великий Новгород, район Юрьево, территория Витославлицы, 1.

Усадьба Марьино

Находится в Ленинградской области, недалеко от Тосно. Это пример успешной частной реставрации: комплекс включает главный дом, ландшафтный парк с арт-объектами, конюшню и экоферму.

В главном доме проводят экскурсии, а по парку можно прогуляться самостоятельно.

Адрес: Ленинградская область, Тосненское городское поселение, деревня Андрианово, 72.

