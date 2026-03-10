Городовой / Город / Чебурашка под судом: 69 дел в Петербурге и тысячи по России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая стоимость обучения в 2025-2026 гг в Технологическом институте Санкт-Петербурга? Учеба
Аплодисменты маньяку: петербуржец подал иск против Гуменника и Федерации фигурного катания Город
Куда правильно засыпать порошок: в лоток или в барабан стиральной машины – мастер дал четкий ответ, ошибались многие Полезное
Почему мосты в Санкт-Петербурге называют Американскими? Вопросы о Петербурге
Край света: Как живут люди в советском поселке в Норвегии, брошенном 30 лет назад – путешествие в прошлое Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чебурашка под судом: 69 дел в Петербурге и тысячи по России

Опубликовано: 10 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Чебурашка под судом: 69 дел в Петербурге и тысячи по России
Чебурашка под судом: 69 дел в Петербурге и тысячи по России
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
В основном истцами выступают группы компаний АО «Киностудия "Союзмультфильм".

В 2025 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел 69 дел, связанных с незаконным использованием образа Чебурашки.

По всей России количество таких исков достигает тысяч, а премьера сиквела «Чебурашка-2» в январе может еще больше усугубить ситуацию.​

Основные истцы

Истцами чаще всего становятся компании из группы АО «Киностудия "Союзмультфильм"», охраняющие права на классический мультипликационный образ, и АО «ВБД групп», владеющая правами на 3D-версию персонажа из новых фильмов. Их стратегии в судах существенно различаются.​

Различия в компенсациях

«Союзмультфильм» обычно требует 50–100 тысяч рублей за нарушение, но суды снижают сумму до 10–25 тысяч с учетом низкой стоимости реализуемой продукции.

«ВБД групп» же оценивает ущерб как двойную стоимость лицензии, подкрепляя это документами, что позволяет добиться около 80 тысяч рублей.​

Особенности образов

Между классическим и современным Чебурашкой нет принципиальной разницы: новый вариант продолжает советскую традицию, адаптируясь к интересам детей и вызывая ностальгию у родителей, отмечает dp.ru.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью