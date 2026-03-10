Чебурашка под судом: 69 дел в Петербурге и тысячи по России

В 2025 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел 69 дел, связанных с незаконным использованием образа Чебурашки.
По всей России количество таких исков достигает тысяч, а премьера сиквела «Чебурашка-2» в январе может еще больше усугубить ситуацию.
Основные истцы
Истцами чаще всего становятся компании из группы АО «Киностудия "Союзмультфильм"», охраняющие права на классический мультипликационный образ, и АО «ВБД групп», владеющая правами на 3D-версию персонажа из новых фильмов. Их стратегии в судах существенно различаются.
Различия в компенсациях
«Союзмультфильм» обычно требует 50–100 тысяч рублей за нарушение, но суды снижают сумму до 10–25 тысяч с учетом низкой стоимости реализуемой продукции.
«ВБД групп» же оценивает ущерб как двойную стоимость лицензии, подкрепляя это документами, что позволяет добиться около 80 тысяч рублей.
Особенности образов
Между классическим и современным Чебурашкой нет принципиальной разницы: новый вариант продолжает советскую традицию, адаптируясь к интересам детей и вызывая ностальгию у родителей, отмечает dp.ru.