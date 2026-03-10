Почему мосты в Санкт-Петербурге называют Американскими?

Название «Американские мосты» в Санкт-Петербурге тесно связано с именем американского инженера-строителя Джорджа Уистлера.

Американские мосты в Санкт-Петербурге получили своё название благодаря американскому инженеру Джорджу Вашингтону Уистлеру, который руководил их строительством в 1840-х годах. Это название закрепилось в городской памяти и было официально возвращено в 2008 году.

Кто такой Джордж Уистлер

Джордж Уистлер родился в семье военного, окончил престижную военную академию Вест-Пойнт в США и сделал успешную карьеру инженера-железнодорожника. В Россию его пригласили при императоре Николае I — стране требовались специалисты для строительства железных дорог нового типа.

Уистлер участвовал в создании первой железной дороги в России и внедрил ряд инженерных решений, опередивших своё время. Одной из его ключевых инноваций стала система деревянных мостовых ферм, разработанная совместно с русским инженером Дмитрием Журавским. Конструкция усиливалась металлическими элементами, что позволяло значительно повысить прочность мостов без утяжеления сооружений. Эти решения легли в основу первых железнодорожных мостов через Обводный канал.

История мостов

Мосты были построены в рамках строительства Петербурго-Московской железной дороги (позднее — Николаевской, сейчас — Октябрьской). Изначально они были деревянными, но в 1869 году их заменили на металлические по проекту инженера Н. А. Белелюбского.

К началу XX века возникла потребность в расширении инфраструктуры рядом с Московским вокзалом. В 1906 году с низовой стороны, вплотную к первоначальному Американскому мосту, был построен однопутный Американский мост №2.

В 1911 году добавили двухпутный мост под литерой Б, в 1913 году — двухпутный под литерой Е, а в 1916 году композицию завершил мост под литерой А.

До 31 декабря 2008 года все пять переправ официально именовались Николаевским железнодорожным мостом. Однако 31 декабря 2008 года постановлением правительства Петербурга их переименовали в Американские мосты. Это решение было обусловлено тем, что «мост назывался Американским практически всё время своего существования».

Сегодня Американские мосты — это не просто транспортные сооружения, а редкий пример переплетения международного опыта, русской инженерной школы и многослойной истории города.

