Жилье на миллионы: какой город строит больше всех в России

Санкт-Петербург попал в число российских регионов с наибольшими объемами жилищного строительства. На начало 2026 года в городе ведется возведение 5,08 миллиона квадратных метров жилья, сообщают РИА Новости.
Тем не менее лидером по общему объему остается Москва — 16,6 миллиона «квадратов» в многоквартирных зданиях. Екатеринбург и Краснодар заняли второе и третье места с показателями 5,56 и 5,45 миллиона квадратных метров соответственно, а пятерку замкнул Ростов-на-Дону с 3,45 миллиона «квадратов».
При расчете объемов строительства на душу населения картина изменилась. Возглавил рейтинг Краснодар с 4,39 квадратными метрами жилья на человека, за ним следует Тюмень — 3,93 «квадрата», а третье место у Майкопа — 3,57 «квадрата».
Всего 36 городов России достигли уровня не менее 1,29 квадратного метра строящегося жилья на жителя — это средний показатель для крупных мегаполисов и административных центров, подчеркивают эксперты.
В этом рейтинге Петербург оказался на 57-й строчке с 0,9 «квадрата» на человека, тогда как Москва расположилась выше — на 39-й позиции с 1,25 «квадрата».