Где в Санкт-Петербурге пройдет выставка камней?

В Санкт-Петербурге в 2026 году пройдут два крупных мероприятия, связанных с миром камня: профессиональный форум для специалистов и выставка-ярмарка для широкой аудитории.
КаменьФорум 2026
Дата: 19–21 мая 2026 года.
Место проведения: DAA EXPO (Красногвардейская площадь, 3Е).
Что это: международная выставка-форум натурального камня и его аналогов, которая объединяет производителей, поставщиков, архитекторов, дизайнеров и других специалистов, работающих с камнем. Мероприятие имеет статус уникальной международной площадки.
Тематические направления охватывают: натуральный камень и технологии его обработки, камень в дизайне и арт-объекты, горную промышленность и специальную технику, реставрационные работы, благоустройство и ландшафтный дизайн, карьеры России, образовательный модуль для профессионалов, искусственный камень и композитные материалы.
В программе — деловая программа с выступлениями экспертов, мастер-классы, образовательные модули. Например, в 2025 году на форуме выступали профессор Геологического факультета МГУ Павел Плечов с лекцией «Новые данные о минералах» и другие специалисты.
Выставка-ярмарка «Мир камня»
Дата: 18–21 июня 2026 года.
Место проведения: Большой Гостиный Двор (Невский проспект, 35).
Что это: выставка-ярмарка, ориентированная на широкую аудиторию — коллекционеров, любителей минералов, ценителей ювелирных украшений и всех, кто интересуется камнем.
Что можно увидеть и сделать:
- минералы, окаменелости, кабошоны и огранённые камни;
- камнерезные фигурки, вазы, шкатулки, часы, фигурки животных;
- ювелирные украшения (бусы, браслеты, кулоны) из натуральных камней, бижутерию и аксессуары;
- предметы интерьера из камня (посуду, подсвечники, кристаллы);
- книги по минералогии, бусины для творчества, изделия из бисера и макраме.
Дополнительные возможности:
- бесплатная проверка камней у эксперта-геммолога (в определённые часы);
- мастер-классы, например, «Школа старателя», где можно попробовать себя в роли золотоискателя;
- возможность заказать украшение на месте.
Для кого: для коллекционеров, любителей камней, родителей с детьми (есть развлечения для детей), дизайнеров интерьеров, а также для тех, кто хочет купить необычное украшение или подарок.