Где в Санкт-Петербурге пройдет выставка камней?

В 2026 году в Санкт-Петербурге пройдут два крупных мероприятия, связанных с миром камня: выставка-форум «КаменьФорум» и выставка-ярмарка «Мир камня».

В Санкт-Петербурге в 2026 году пройдут два крупных мероприятия, связанных с миром камня: профессиональный форум для специалистов и выставка-ярмарка для широкой аудитории.

КаменьФорум 2026

Дата: 19–21 мая 2026 года.

Место проведения: DAA EXPO (Красногвардейская площадь, 3Е).

Что это: международная выставка-форум натурального камня и его аналогов, которая объединяет производителей, поставщиков, архитекторов, дизайнеров и других специалистов, работающих с камнем. Мероприятие имеет статус уникальной международной площадки.

Тематические направления охватывают: натуральный камень и технологии его обработки, камень в дизайне и арт-объекты, горную промышленность и специальную технику, реставрационные работы, благоустройство и ландшафтный дизайн, карьеры России, образовательный модуль для профессионалов, искусственный камень и композитные материалы.

В программе — деловая программа с выступлениями экспертов, мастер-классы, образовательные модули. Например, в 2025 году на форуме выступали профессор Геологического факультета МГУ Павел Плечов с лекцией «Новые данные о минералах» и другие специалисты.

Выставка-ярмарка «Мир камня»

Дата: 18–21 июня 2026 года.

Место проведения: Большой Гостиный Двор (Невский проспект, 35).

Что это: выставка-ярмарка, ориентированная на широкую аудиторию — коллекционеров, любителей минералов, ценителей ювелирных украшений и всех, кто интересуется камнем.

Что можно увидеть и сделать:

минералы, окаменелости, кабошоны и огранённые камни;

камнерезные фигурки, вазы, шкатулки, часы, фигурки животных;

ювелирные украшения (бусы, браслеты, кулоны) из натуральных камней, бижутерию и аксессуары;

предметы интерьера из камня (посуду, подсвечники, кристаллы);

книги по минералогии, бусины для творчества, изделия из бисера и макраме.

Дополнительные возможности:

бесплатная проверка камней у эксперта-геммолога (в определённые часы);

мастер-классы, например, «Школа старателя», где можно попробовать себя в роли золотоискателя;

возможность заказать украшение на месте.

Для кого: для коллекционеров, любителей камней, родителей с детьми (есть развлечения для детей), дизайнеров интерьеров, а также для тех, кто хочет купить необычное украшение или подарок.