5 шт. в топку – и дымоход чист до неприличия: от векового слоя сажи не осталось и следа – тяга 10 из 10

Как прочистить дымоход: забираться на крышу не придется

Каждый владелец печи или камина знает, что со временем дымоход покрывается слоем сажи, и тяга становится гораздо слабее. В результате падает КПД печи. Но спешить вызывать специалистов или забираться на крышу не стоит. Автор Дзен-канала "Блог самостройщика" (18+) рассказал о простом и рабочем способе чистки дымохода.

По словам эксперта, существует старинный и проверенный метод: топка осиновыми дровами. Сначала печь нужно хорошо протопить, а после прямо на угли положить 3-5 поленьев сухой осины.

Дверь печи при топке должна быть закрыта, поддувало открыто на величину, необходимую для нормального горения. Если поддувало открыть полностью, то массив печи охладится, так что выгорания сажи может и не произойти.

Как это работает

Дело в том, что осина горит, образуя мощное пламя. Летят искры, которые проходят по всей печи и дымоходу, сжигая сажу. Но нужно быть осторожными: иногда пламя может вырываться из дымохода. Поэтому такой способ чистки лучше использовать в марте или в ноябре, когда еще или уже лежит снег. Летом чистить дымоход осиновыми дровами не стоит.

Некоторые владельцы каминов и печей раз в неделю высыпают на раскаленные угли или поленья 250 граммов поваренной соли. И о проблемах с засоренным дымоходом и плохой тягой забывают надолго.

Личный опыт интернет-пользователей

Владельцы печей поблагодарили эксперта за рекомендации и поделились собственными способами чистки дымохода:

"Некоторые используют вместо осины ольху. Горизонтальный дымоход, если он не сильно загрязнен, тоже можно очистить этим способом". "Хорошо работают картофельные очистки, а еще лучше – резина б/у, галоши, автокамеры". "Если переборщили, и сажа все-таки загорелась, то нужно срочно закрывать въюшку, дверку топки и поддувало. Вывести народ, закрыть окна, двери: пламя само погаснет, и печка не развалится". "Уже не раз говорил: горсть соли в каждую топку, 3-4 полена осины туда же, и хотя бы раз в квартал картофельную кожуру, накопившуюся за текущий период. И ваш дымоход вам будет говорить спасибо очень долго". "Самое эффективное – прочистить ершом".

