Пятая «катушка» на ноль: Денис Адамов переписал историю «Зенита»
Пятая «катушка» на ноль: Денис Адамов переписал историю «Зенита»

Опубликовано: 17 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Адамов играет в «Зените» с 2023 года.

Денис Адамов, голкипер «Зенита» из Санкт-Петербурга, достиг нового клубного достижения, сообщил телеграм-канал «Цифроскоп».​

В поединке 21-го тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые уверенно переиграли «Спартак» со счетом 2:0, а Адамов провел пятую игру подряд на ноль.

Это рекордная сухая серия для вратарей команды в ее истории.

Адамов выступает за «Зенит» с 2023 года, завоевав с ним титул чемпиона России, Кубок и Суперкубок страны, а в текущем сезоне принял участие в 19 матчах всех соревнований, пропустив 10 голов.​

Юлия Аликова
