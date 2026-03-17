Пятая «катушка» на ноль: Денис Адамов переписал историю «Зенита»

Денис Адамов, голкипер «Зенита» из Санкт-Петербурга, достиг нового клубного достижения, сообщил телеграм-канал «Цифроскоп».
В поединке 21-го тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые уверенно переиграли «Спартак» со счетом 2:0, а Адамов провел пятую игру подряд на ноль.
Это рекордная сухая серия для вратарей команды в ее истории.
Адамов выступает за «Зенит» с 2023 года, завоевав с ним титул чемпиона России, Кубок и Суперкубок страны, а в текущем сезоне принял участие в 19 матчах всех соревнований, пропустив 10 голов.