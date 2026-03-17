Без пинцета и ниток: Как опытные лесники легко удаляют впившихся клещей – лайфхак

Во время прогулок в весеннем и летнем лесу мы можем столкнуться с клещами, укусы которых способны вызвать воспаление и передать опасные заболевания. Существует множество защитных средств, однако порой прожорливые кровососы все же достигают своей цели и впиваются в тело. В этом случае важно как можно быстрее удалить клеща при помощи пинцета.
В лесу не всегда есть под рукой необходимые средства для удаления клещей. Конечно, у опытного лесника аптечка всегда при себе, но бывают ситуации, когда клещ уже присосался, а до лагеря еще несколько километров. В таких случаях можно поступить по совету автора блога "Мастер-ОК".
Возьмите две тонкие, но прочные веточки и с их помощью захватите клеща у основания. Клещ должен быть крепко зажат между ними. Затем выкручивающим движением потяните веточки вверх, перпендикулярно поверхности кожи. Палочки действуют по принципу пинцета. Также можно использовать две спички, плотно зажав между ними насекомое.
Место укуса необходимо обработать любым содержащим спирт средством. А вот клеща нужно сжечь или раздавить, чтобы он не принес потомство.
