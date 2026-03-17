Замерзает ли зимой Финский залив?

Замерзание Финского залива — нестабильный процесс, который зависит от сочетания метеорологических, океанографических и климатических факторов.

Финский залив замерзает зимой, но характер и степень обледенения зависят от множества факторов: температуры воздуха, силы ветра, солёности воды и климатических условий конкретного года. В последние десятилетия наблюдается изменчивость ледового режима, что связано с глобальными и региональными климатическими процессами.

Как происходит замерзание

Замерзание Финского залива обычно начинается в конце ноября — начале декабря с восточной части (ближе к Санкт-Петербургу и Кронштадту), а затем распространяется на запад. Сначала образуется молодой лёд, который при устойчивых низких температурах постепенно утолщается. В суровые зимы ледяной покров может распространиться на всю акваторию, включая западную часть залива и прилегающие районы Балтийского моря.

Толщина льда варьируется: в прибрежных зонах (например, в Выборгском заливе) припай (прикреплённый к берегу лёд) в суровые зимы может достигать 60–70 сантиметров, в умеренные — 46–56 сантиметров, а в мягкие — около 40 сантиметров и менее. В центральной части залива часто образуется нилосовый лёд (дрейфующий).

Устойчивый ледяной покров обычно формируется к февралю, а держится до конца апреля или мая, в зависимости от погоды. В тёплые зимы залив может не замерзать вовсе.

Факторы, влияющие на ледообразование

Температура воздуха. Продолжительные морозы — ключевое условие для формирования устойчивого ледяного покрова.

Ветер. Сильные ветры, особенно западные, мешают образованию льда, вызывая волнения и нагоны воды. В штилевую погоду вероятность замерзания выше.

Солёность воды. Финский залив имеет низкую солёность из-за большого притока пресной воды из рек, в том числе из Невы. Это облегчает замерзание по сравнению с более солёными водоёмами.

Влияние Гольфстрима. Тёплое атлантическое течение смягчает климат региона и затрудняет полное замерзание залива. Однако в последние годы наблюдается замедление Гольфстрима, что может способствовать более интенсивному обледенению.