Замерзает ли зимой Финский залив?

Финский залив замерзает зимой, но характер и степень обледенения зависят от множества факторов: температуры воздуха, силы ветра, солёности воды и климатических условий конкретного года. В последние десятилетия наблюдается изменчивость ледового режима, что связано с глобальными и региональными климатическими процессами.
Как происходит замерзание
Замерзание Финского залива обычно начинается в конце ноября — начале декабря с восточной части (ближе к Санкт-Петербургу и Кронштадту), а затем распространяется на запад. Сначала образуется молодой лёд, который при устойчивых низких температурах постепенно утолщается. В суровые зимы ледяной покров может распространиться на всю акваторию, включая западную часть залива и прилегающие районы Балтийского моря.
Толщина льда варьируется: в прибрежных зонах (например, в Выборгском заливе) припай (прикреплённый к берегу лёд) в суровые зимы может достигать 60–70 сантиметров, в умеренные — 46–56 сантиметров, а в мягкие — около 40 сантиметров и менее. В центральной части залива часто образуется нилосовый лёд (дрейфующий).
Устойчивый ледяной покров обычно формируется к февралю, а держится до конца апреля или мая, в зависимости от погоды. В тёплые зимы залив может не замерзать вовсе.
Факторы, влияющие на ледообразование
Температура воздуха. Продолжительные морозы — ключевое условие для формирования устойчивого ледяного покрова.
Ветер. Сильные ветры, особенно западные, мешают образованию льда, вызывая волнения и нагоны воды. В штилевую погоду вероятность замерзания выше.
Солёность воды. Финский залив имеет низкую солёность из-за большого притока пресной воды из рек, в том числе из Невы. Это облегчает замерзание по сравнению с более солёными водоёмами.
Влияние Гольфстрима. Тёплое атлантическое течение смягчает климат региона и затрудняет полное замерзание залива. Однако в последние годы наблюдается замедление Гольфстрима, что может способствовать более интенсивному обледенению.
Зима 2025–2026 годов стала исключением: из-за продолжительных морозов и относительно безветренной погоды Финский залив покрылся льдом на 80%, а в некоторых местах толщина достигала 20–50 сантиметров. Такое масштабное обледенение не наблюдалось более десяти лет. Лёд распространился вплоть до западного побережья Финляндии и Архипелагового моря. Для обеспечения судоходства пришлось привлекать атомные ледоколы, например «Сибирь».