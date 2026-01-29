Забудьте про метро в центре — вот куда надо вкладывать деньги: это второе место в списке самых выгодных локаций Петербурга

Поиск выгодного объекта для покупки недвижимости в Санкт-Петербурге — задача, требующая не только знания текущей конъюнктуры, но и умения прогнозировать развитие городской инфраструктуры.

Вопрос о том, где дешевле сегодня, но где цена гарантированно вырастет через пару лет, волнует многих инвесторов, мечтающих о быстрой капитализации.

Президент компании “Коллегия Риэлторов” Елена Ковалерова-Павловская представила порталу «Городовой» видение перспективных направлений на ближайшую перспективу.

Приоритет намывным территориям: будущее в центре

Елена Ковалерова-Павловская однозначно выделяет намывные территории как территорию №1 для инвестиций. Здесь планируется реализация “грандиозных проектов Сбера, Газпрома”, что фактически означает формирование нового, современного центра города.

Текущая более низкая цена на жилье обусловлена двумя основными факторами:

“Территории еще застраиваются, облагораживаются — пока ощущение строящегося города. И отсутствие метро”.

Однако этот “запас” цены, по мнению эксперта, будет устранен в ближайшей перспективе.

"Оба фактора в ближайшей перспективе 2-3 года будут устранены, и капитализация недвижимости однозначно принесёт процентов 40%”.

Таким образом, покупка квартиры в этом районе сегодня — это инвестиция в будущее готовое городское пространство.

Потенциал близости: метро в проектах и курортные зоны

Второе место в списке перспективных локаций занимают районы, где метрополитен пока существует только в виде планов, но при этом имеется сильный потенциал. Ключевым критерием здесь выступает “близость к центральным районам”.

По сути, это покупка недвижимости на грани доступности, с ожиданием улучшения транспортной доступности.

Кроме того, эксперт выделяет локации, имеющие “близость к курортным районам”. Этот фактор, часто недооцениваемый в деловом центре, может обеспечить стабильный спрос со стороны тех, кто ищет качественное жилье с доступом к рекреационным зонам.

Лахта-кластер: притяжение офисов и новая волна спроса

Особое внимание уделяется локациям в районе Лахты. Взрывной рост цен здесь прогнозируется благодаря развитию делового кластера. Сообщается о планах строительства “еще двух башен «Газпрома» высотой 555 и 703 метра”.

“Новые футуристические здания будут располагать всем необходимым для работы, творчества и науки”.

Этот градообразующий фактор неизбежно повлечет за собой спрос на жилье со стороны сотрудников будущих мега-офисов.

"Сотрудникам нужны будут квартиры и они готовы платить за подходящие варианты не торгуясь".

Этот приток платежеспособного населения гарантирует, что “будет активными темпами развиваться территории вокруг”, многократно увеличивая стоимость квадратного метра в прилегающих жилых комплексах.

Таким образом, покупка в этих зонах сегодня — это ставка на развитие деловой инфраструктуры и готовность работников платить за комфортную логистику.

