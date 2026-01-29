Забудьте про метро в центре — вот куда надо вкладывать деньги: это второе место в списке самых выгодных локаций Петербурга

Поиск выгодного объекта для покупки недвижимости в Санкт-Петербурге — задача, требующая не только знания текущей конъюнктуры, но и умения прогнозировать развитие городской инфраструктуры.
Вопрос о том, где дешевле сегодня, но где цена гарантированно вырастет через пару лет, волнует многих инвесторов, мечтающих о быстрой капитализации.
Президент компании “Коллегия Риэлторов” Елена Ковалерова-Павловская представила порталу «Городовой» видение перспективных направлений на ближайшую перспективу.
Приоритет намывным территориям: будущее в центре
Елена Ковалерова-Павловская однозначно выделяет намывные территории как территорию №1 для инвестиций. Здесь планируется реализация “грандиозных проектов Сбера, Газпрома”, что фактически означает формирование нового, современного центра города.
Текущая более низкая цена на жилье обусловлена двумя основными факторами:
“Территории еще застраиваются, облагораживаются — пока ощущение строящегося города. И отсутствие метро”.
Однако этот “запас” цены, по мнению эксперта, будет устранен в ближайшей перспективе.
"Оба фактора в ближайшей перспективе 2-3 года будут устранены, и капитализация недвижимости однозначно принесёт процентов 40%”.
Таким образом, покупка квартиры в этом районе сегодня — это инвестиция в будущее готовое городское пространство.
Потенциал близости: метро в проектах и курортные зоны
Второе место в списке перспективных локаций занимают районы, где метрополитен пока существует только в виде планов, но при этом имеется сильный потенциал. Ключевым критерием здесь выступает “близость к центральным районам”.
По сути, это покупка недвижимости на грани доступности, с ожиданием улучшения транспортной доступности.
Кроме того, эксперт выделяет локации, имеющие “близость к курортным районам”. Этот фактор, часто недооцениваемый в деловом центре, может обеспечить стабильный спрос со стороны тех, кто ищет качественное жилье с доступом к рекреационным зонам.
Лахта-кластер: притяжение офисов и новая волна спроса
Особое внимание уделяется локациям в районе Лахты. Взрывной рост цен здесь прогнозируется благодаря развитию делового кластера. Сообщается о планах строительства “еще двух башен «Газпрома» высотой 555 и 703 метра”.
“Новые футуристические здания будут располагать всем необходимым для работы, творчества и науки”.
Этот градообразующий фактор неизбежно повлечет за собой спрос на жилье со стороны сотрудников будущих мега-офисов.
"Сотрудникам нужны будут квартиры и они готовы платить за подходящие варианты не торгуясь".
Этот приток платежеспособного населения гарантирует, что “будет активными темпами развиваться территории вокруг”, многократно увеличивая стоимость квадратного метра в прилегающих жилых комплексах.
Таким образом, покупка в этих зонах сегодня — это ставка на развитие деловой инфраструктуры и готовность работников платить за комфортную логистику.
