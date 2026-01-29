Мой ребенок был середнячком, а теперь он в «топе». Все дело в одном компоненте, который мы упускали: это его личная искра

Вопрос о приоритетах в школьном образовании остается вечным камнем преткновения для родителей. Что должно быть в центре внимания — формальная успеваемость, отраженная в табеле, или внутренняя искра, интерес к познанию?

Андрей Дорожков, учитель высшей категории и почётный работник общего образования Российской Федерации, дает порталу «Городовой» однозначный ответ, смещая фокус с цифр на мотивацию.

Приоритет — внутренняя искра

По мнению опытного педагога, первостепенное значение имеет именно внутренний стимул, а не внешнее давление.

“Прежде всего интерес. Будет интерес и отметки начнут меняться в положительную сторону”.

Это наблюдение основано на многолетней практике: когда ученик находит отклик в изучаемом материале, его успеваемость неизбежно повышается как следствие, а не самоцель.

Середнячок с увлечением против отличника без искры

Педагогическая практика часто демонстрирует любопытные парадоксы. Часто случается так, что ребенок, которого ранее относили к “середнячкам”, благодаря глубокому интересу к конкретной области знаний, развивается гораздо успешнее.

“И достаточно часто бывает, когда ребёнок был числе середнячков, но имея интерес к определённой области знаний гораздо успешнее развивался и даже поступает престижные профильные заведения после 9-го класса”.

Этот факт наглядно показывает, что страсть к предмету — более мощный двигатель прогресса, чем простое стремление к идеальной оценке.

Портфолио, построенное на интересе

Современная система поступления в профильные учебные заведения, такие как колледжи, отдает предпочтение не только оценкам, но и реальным достижениям. Именно здесь увлеченный ученик получает значительное преимущество.

“Благодаря интересу, активно участвовал в конкурсах, соревнованиях и др.— что позволяло развиваться и пополнять свое портфолио, которое было более привлекательно при учёте достижений, поступая в колледж”.

Конкурсы, олимпиады и проектная деятельность — всё это результаты искреннего вовлечения, а не механического заучивания материала ради отметок.

Выбор родительской позиции должен быть направлен на культивацию этого интереса, поскольку именно он становится “валютой”, обеспечивающей конкурентоспособность в дальнейшем образовательном и карьерном пути.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.