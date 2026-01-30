Россия, неисследованная: 6 чудес, от которых захватывает дух

Существует устойчивое убеждение, что истинная красота скрыта за границей, в то время как необъятная Россия остается недооцененной.

Однако, если всмотреться в ее ландшафты — от соляных пустынь до вулканических полей — становится очевидно, что многие природные объекты на территории страны не имеют мировых аналогов.

Эти места требуют усилий для посещения — инфраструктура не всегда идеальна — но их дикая, нетронутая природа зачастую превосходит любые рукотворные декорации.

Баскунчак: Розовое море чистейшей соли

Озеро Баскунчак, расположенное в Астраханской области близ российско-казахской границы, является местом поразительной геологической активности. Это соляное озеро, неглубокое — не более трех метров, покоится в котловане.

Его название, вероятно, происходит из тюркских языков и имеет несколько толкований — от «собачья голова» до «солнечное».

Баскунчак — это рай для фотографов, особенно на рассвете и закате, когда “поверхность озера становится то розовой, то оранжевой”. Уникальность его не только в красоте, но и в ресурсах: здесь добывают природную соль глубиной залегания до 5-6 километров.

Исторические источники описывали ее как «соль чистую, как лёд». Сегодня здесь извлекают до 80% всей российской соли, запасы которой, по слухам, могут обеспечить потребности страны на пару тысяч лет.

С 1997 года озеро находится под защитой Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Плато Бермамыт: Кавказский ответ Гранд-Каньону

Плато Бермамыт, или Уллу-Бурмабут, в Карачаево-Черкесии часто ставят в один ряд с американским Гранд-Каньоном. Расположенное на высоте свыше 2590 метров, оно является фрагментом Скалистого хребта.

Самое захватывающее место находится между Большим и Малым Бермамытом.

Со смотровой площадки на узком скальном выступе открывается вид на Эльбрус, расположенный всего в 30 км. Здесь, по свидетельствам очевидцев, “смотреть вниз, говорят, страшно даже тем, кто не боится высоты”.

Виды, описываемые как “завораживающие, как рукотворные декорации для фантастического кинофильма”, лучше всего наблюдать на рассвете или закате.

Толбачик: Земное преддверие Ада

Камчатка хранит вулканы, которые не имеют себе равных по своей суровой красоте. Вулкан Толбачик туристы нередко сравнивают с “земным предместьем Ада”. Здесь соседствуют поля застывшей лавы, отложения вулканической породы и почти отвесные черные склоны.

Последнее, более слабое извержение фиксировали в 2012-2013 годах, но катастрофическое извержение 1975-1976 годов оставило после себя лавовые поля толщиной до 80 метров.

Уникальность Толбачика подтверждается находками в застывшей лаве — были обнаружены алмазы, образовавшиеся, как полагают, из-за “шоковой кристаллизации породы и силы электрических разрядов”.

Внизу, в лавовых полях, образуются пещеры, многие из которых настолько обширны, что “осветить их одним фонариком или факелом не представляется возможным”.

Ильинская сопка: Идеальная симметрия Камчатки

На юге Камчатки располагается Ильинская сопка — стратовулкан высотой 1578 метров, который хоть и извергался в последний раз в 1901 году, считается действующим. Его примечательность — в правильной форме и “ровных, словно отполированных склонах”.

Подъем на вулкан сложен из-за нагромождений лавовых глыб, а его склон обрывается прямо к Курильскому озеру.

Скалы Гоор: Дагестанский “Язык Тролля”

В Шамильском районе Дагестана расположена скала, которую называют “Язык Шайтана” или Девичья скала — аналог знаменитого норвежского “Языка Тролля”. С этой скалой связано множество мрачных легенд о несчастной любви.

С обрыва высотой 1700 метров открываются “бескрайние просторы”, а внизу протекает река Аварское Койсу. Когда-то здесь стояла неприступная крепостная стена, от которой уцелели лишь три оборонительные башни.

Ленские столбы: Каменные гиганты Якутии

Национальный парк Ленские столбы — возможно, самая великолепная из российских достопримечательностей. Эти скалы, вытянувшиеся вдоль берега реки Лена на 40 км, состоят из известняка, сформировавшегося 550 миллионов лет назад.

Тектонические процессы подняли эти древние морские осадки, а затем вода, солнце и ветер “поработали над формой”, превратив их в каменные башни высотой до 200 метров.

Путешественники отмечают, что панорама Ленских столбов “сильно напоминает кадры с изображением планеты Пандора из фильма «Аватар»”.

