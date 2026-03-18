Жена показала лайфхак, который уделал всю автохимию: вот как очистить воздуховоды в машине
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Жена показала лайфхак, который уделал всю автохимию: вот как очистить воздуховоды в машине

Опубликовано: 18 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Проблема, которую игнорируют.

Необычным автолайфхаком поделился автор Дзен-канала "Автоэксперт. Павел Жидков".

Моя жена редко ездит на моей машине, но после её поездок я каждый раз замечаю странные "нововведения" в салоне. Обычно это что-то бесполезное, но однажды я реально удивился.

Речь о чистоте салона. Казалось бы, если регулярно пылесосить и протирать пластик, проблем быть не должно. Но есть одно место, где пыль живёт годами — и избавиться от неё почти невозможно.

Речь про воздуховоды. Те самые дефлекторы, куда невозможно нормально добраться.

Пылесос туда не залезает. Салфетки застревают. Разбирать панель ради чистки — вообще не вариант. В итоге внутри скапливается пыль, которая потом разлетается по салону.

Но однажды после поездки жены заметил странное: воздуховоды выглядели как новые. Без пыли вообще. Я спросил, чем она это сделала.

Ответ оказался максимально простым. Обычная маленькая кисточка с поролоновым наконечником — такие продаются в канцелярских или художественных магазинах.

В отличие от обычной щётки, поролон не просто смахивает пыль, а собирает её внутрь.

Он мягкий, спокойно проходит между лопастями дефлекторов и не царапает пластик. Если слегка смочить — эффект становится ещё лучше.

Ранее мы писали о том как починить сломанные пластиковые клипсы в машине.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью