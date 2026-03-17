Сломанные пластиковые клипсы в машине заменяю этим доступным инструментом: простой лайфхак

Пластиковые клипсы часто ломаются при ремонте или обслуживании машины. Купить новые не проблема, но что делать, если нужно срочно закрепить деталь? Есть простой и рабочий лайфхак, им поделился автор Дзен-канала "Сделай сам — своими руками".
Замена клипсы стяжками
Вместо клипсы можно использовать обычные нейлоновые стяжки. Понадобится две штуки и пара подходящих шайб.
Важно подобрать шайбы так, чтобы:
-
замок стяжки не проходил внутрь
-
сама шайба не проваливалась в отверстие
Как это сделать
Схема простая:
-
продеть стяжку через первую шайбу
-
вставить её в отверстие крепления
-
провести через закрепляемую деталь
-
надеть вторую шайбу
-
зафиксировать всё второй стяжкой
После этого остаётся затянуть соединение и обрезать лишние хвосты.
Такой способ отлично подходит для крепления подкрылков, бамперов и других пластиковых элементов.
Метод считается временным, но многие водители используют его постоянно — соединение получается прочным и держится не хуже штатных клипс.
