Пиону при появлении ростков - первым делом: Цвести будет, как шикарный король Полезное
Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком Полезное
Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов Вопросы о Петербурге
Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот Полезное
«Зенит навсегда»: век триумфов и страсти в новом фильме клуба Город
Сломанные пластиковые клипсы в машине заменяю этим доступным инструментом: простой лайфхак

Опубликовано: 17 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем заменить пластиковую клипсу на автомобиле

Пластиковые клипсы часто ломаются при ремонте или обслуживании машины. Купить новые не проблема, но что делать, если нужно срочно закрепить деталь? Есть простой и рабочий лайфхак, им поделился автор Дзен-канала "Сделай сам — своими руками".

Замена клипсы стяжками

Вместо клипсы можно использовать обычные нейлоновые стяжки. Понадобится две штуки и пара подходящих шайб.

Важно подобрать шайбы так, чтобы:

  • замок стяжки не проходил внутрь

  • сама шайба не проваливалась в отверстие

Как это сделать

Схема простая:

  • продеть стяжку через первую шайбу

  • вставить её в отверстие крепления

  • провести через закрепляемую деталь

  • надеть вторую шайбу

  • зафиксировать всё второй стяжкой

После этого остаётся затянуть соединение и обрезать лишние хвосты.

Такой способ отлично подходит для крепления подкрылков, бамперов и других пластиковых элементов.

Метод считается временным, но многие водители используют его постоянно — соединение получается прочным и держится не хуже штатных клипс.

Ранее мы писали о привычке, которая губит двигатель каждый день.

Автор:
Александр Асташкин
