Сломанные пластиковые клипсы в машине заменяю этим доступным инструментом: простой лайфхак

Чем заменить пластиковую клипсу на автомобиле

Пластиковые клипсы часто ломаются при ремонте или обслуживании машины. Купить новые не проблема, но что делать, если нужно срочно закрепить деталь? Есть простой и рабочий лайфхак, им поделился автор Дзен-канала "Сделай сам — своими руками".

Замена клипсы стяжками

Вместо клипсы можно использовать обычные нейлоновые стяжки. Понадобится две штуки и пара подходящих шайб.

Важно подобрать шайбы так, чтобы:

замок стяжки не проходил внутрь

сама шайба не проваливалась в отверстие

Как это сделать

Схема простая:

продеть стяжку через первую шайбу

вставить её в отверстие крепления

провести через закрепляемую деталь

надеть вторую шайбу

зафиксировать всё второй стяжкой

После этого остаётся затянуть соединение и обрезать лишние хвосты.

Такой способ отлично подходит для крепления подкрылков, бамперов и других пластиковых элементов.

Метод считается временным, но многие водители используют его постоянно — соединение получается прочным и держится не хуже штатных клипс.

