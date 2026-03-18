Седьмой погодный рекорд марта: Петербург переплюнул 2015-й на 2 градуса

На прошлой неделе в городе пять дней подряд перекрывались дневные экстремумы температуры.

17 марта в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно высокая средняя температура за всю историю метеонаблюдений.

Она оказалась на 2 градуса выше предыдущего максимума 2015 года, сообщил главный синоптик Александр Колесов.​

С самого начала 17 марта ночная температура обогнала рекорд 1989 года, не опустившись ниже +3,8 °C, а суточный средний показатель +8,6 °C превзошел значение 2015 года на два градуса.

По словам Колесова, это сделало 17 марта самым теплым днем в истории наблюдений — уже седьмым таким рекордом во второй декаде марта.​