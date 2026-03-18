На краю света: как живут люди в самом удаленном и дорогом городе России – как он выглядит сегодня

Один из самых холодных городов России

В 11 300 километрах от Москвы в зоне вечной мерзлоты расположился самый удаленный и дорогой город РФ, который по праву считают стражем русского Востока. Здесь первыми встречают новый день и провожают уходящий год. До ближайшей железной дороги – тысячи километров, лето длится не больше месяца, а стоимость продуктов в разы выше, чем в Москве. Отсюда гораздо проще добраться до Аляски, нежели до любого из городов России.

Конечно, речь идет о столице Чукотки – Анадыре. Город выглядит сурово, но красиво, воплощая очарование Русского Севера. В настоящее время в Андыре проживает чуть больше 13 000 человек.

Появление города Анадырь относят к 1889 году, когда экспедиция, которую возглавил Лев Гриневецкий, основала пост Ново-Мариинск для укрепления северо-восточных границ России. В конце 19 века он выполнял роль транспортного узла для караванов между морем и тундрой, где были месторождения золота и серебра. В советское время, в 1924 году, город получил название Анадырь и стал стратегически важным из-за близости к США. До Аляски здесь всего 650 километров.

Почему – Анадырь?

С языка народа юкагиров "анадырь" переводится как "река".

Главные достопримечательности Анадыря

В отличие от Камчатки и Якутии Чукотку едва ли можно назвать популярным направлением для туризма, в том числе из-за удаленности, высоких цен и сурового климата. Даже в июле воздух здесь не прогревается выше +15 градусов, а зимой бушуют метели и столбики термометров нередко опускаются до минус 60 градусов.

Свято-Троицкий собор

Визитной карточкой Анадыря считается кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы. Это самый большой в мире действующий деревянный храм, находящийся в зоне вечной мерзлоты.

Он был построен в 2005 году на средства прихожан из сосны и лиственницы, которые привезли из Омской области. Колокола были отлиты в Воронеже. Храм для большей прочности обвязали тросами.

Памятник Святителю Николаю Чудотворцу

Главной достопримечтальностью Анадыря считают бронзовый памятник Николаю Чудотворцу, покровителю моряков и путешественников. Его высота составляет 25 метров. Памятник возвышается над портом и словно встречает, вытянув руки, туристов и заходящие в Анадырь суда.

Памятник Первому ревкому Чукотки Михаилу Мандрикову

Он представляет собой скульптуру председателя ревкома и скульптурное изображение 11 ревкомовцев. С холма, на котором установлен памятник, открывается вид на Анадырский лиман и морской порт.

Анадырский лиман

Живописный залив на Чукотке с собственным островом, где обитают чайки, моржи и редкие виды гусей.

Река Казачка

Река, в длину достиагющая 28 километров, была названа в честь русских казаков, которые ее обнаружили. В 1963 году на Казачке была построена плотина. Летом берег реки становится излюбленным местом для отдыха.

Памятник Ю.С. Рытхэу

Памятник чукотскому писателю, корреспонденту и переводчику Юрию Рытхэу. В своих произведениях он описывал жизнь чукчей.

Яркие дома

Первое, что бросается в глаза в Анадыре, так это жилые дома, покрашенные яркими красками. Считается, что в условиях сурового климата и долгой зимы яркие цвета в некоторой степени скрашивают окружающую действительность и поднимают настроение.

Цены

Но больше всех достопримечтальностей приезжих в Анадыре удивляют цены. Литр молока здесь стоит 300 рублей, зимой – 500. Фрукты и овощи считаются роскошью. Стоимость килограмма яблок достигает 1000 рублей. Квартира в "хрущевке" обойдется в 12 млн рублей. За ночь в гостинице придется отдать 12 000 рублей.

Если вам доведется побывать в Анадыре, то обязательно попробуйте местные деликатесы: красную икру, муксун, пельмени и колбасу из оленины, бруснику с медом, уху и корюшку из Анадырского лимана.

