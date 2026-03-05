Город, который 16 лет был столицей 16-й республики СССР: суровый и красивый – как он выглядит сегодня

В 1091 километре к северу от Москвы расположилась бывшая столица Карело-Финской ССР – Петрозаводск, основанный в 1703 году Петром I как заводская слобода на берегу Онежского озера. Как выглядит сегодня этот город и чем примечателен, рассказала автор Дзен-канала "Путешествия по городам и весям" (18+).
Сталинский ампир
Главным архитектурным стилем Петрозаводска считается сталинский ампир. Многие здания в городе построены в 50-е годы 20 века.
Если взглянуть на фотоснимки знаменитого Прокудина-Горского 100-летней давности, то ничего общего с нынешним обликом Петрозаводска вы не увидите.
Сегодня нет ни 3 разрушенных храмов, которые считались главными доминантами города, ни деревянных изб, которые формировали образ Петрозаводска.
Облик главной улицы города – Проспекта Ленина – сформирован в основном зданиями, построенными в стиле сталинского неоклассицизма.
И это неудивительно, так как основная застройка города шла в послевоенный период, когда у Карелии был статус национальной республики.
Порт 5 морей
Петрозаводск называют портом 5 морей. Ведь город находится на берегу Онежского озера, из которого есть выход в Белое, Каспийское, Черное, Балтийское и Баренцево моря.
Особое внимание обращает на себя набережная Петрозаводска, где можно увидеть много абстрактных, странных и удивительных скульптур. Большая часть из них была подарена столице Карелии ее иностранными побратимами.
Вкусные и сытнки "калитки"
Самым известным брендом Петрозаводска остаются "калитки". Но это не калитки в деревянных заборах, как думают некоторые путешественники, а вкусные пирожки, выпеченные по особому рецепту. Сегодня их можно отведать во всех пекарнях, ресторанах и кафе города. С чаем или кофе – очень вкусно и сытно. Поэтому, если вам доведется побывать в Петрозаводске, то не откажитесь от парочки "калиток".
