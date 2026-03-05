Городовой / Полезное / Город, который 16 лет был столицей 16-й республики СССР: суровый и красивый – как он выглядит сегодня
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении первых 2 листьев у томатов – обязательно: 1 г в воду – и рассада попрет как на дрожжах, будет мощной и стойкой Полезное
Олимпийский триумф Петербурга: Беглов выделит 344 тысячи Гуменнику за топ-6 в Милане Город
Город Достоевского, минеральных вод и лечебных грязей: древний и уютный - что посетить и привезти отсюда Полезное
Будто в Азии побывали — город в России, где как в Тибете: буддийские храмы, пагоды и умиротворение Полезное
Женский день меняет маршруты: автобусы и трамваи на праздничном графике в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Город, который 16 лет был столицей 16-й республики СССР: суровый и красивый – как он выглядит сегодня

Опубликовано: 5 марта 2026 20:34
 Проверено редакцией
Город, который 16 лет был столицей 16-й республики СССР: суровый и красивый – как он выглядит сегодня
Город, который 16 лет был столицей 16-й республики СССР: суровый и красивый – как он выглядит сегодня
Legion-Media
Чем интересна и уникальна бывшая столица Карело-Финской ССР 

В 1091 километре к северу от Москвы расположилась бывшая столица Карело-Финской ССР – Петрозаводск, основанный в 1703 году Петром I как заводская слобода на берегу Онежского озера. Как выглядит сегодня этот город и чем примечателен, рассказала автор Дзен-канала "Путешествия по городам и весям" (18+).

Сталинский ампир

Главным архитектурным стилем Петрозаводска считается сталинский ампир. Многие здания в городе построены в 50-е годы 20 века.

Legion-Media
Legion-Media

Если взглянуть на фотоснимки знаменитого Прокудина-Горского 100-летней давности, то ничего общего с нынешним обликом Петрозаводска вы не увидите.

Legion-Media
Legion-Media

Сегодня нет ни 3 разрушенных храмов, которые считались главными доминантами города, ни деревянных изб, которые формировали образ Петрозаводска.

Legion
Legion

Облик главной улицы города – Проспекта Ленина – сформирован в основном зданиями, построенными в стиле сталинского неоклассицизма.

Legion-Media
Legion-Media

И это неудивительно, так как основная застройка города шла в послевоенный период, когда у Карелии был статус национальной республики.

Порт 5 морей

Петрозаводск называют портом 5 морей. Ведь город находится на берегу Онежского озера, из которого есть выход в Белое, Каспийское, Черное, Балтийское и Баренцево моря.

Legion-Media
Legion-Media

Особое внимание обращает на себя набережная Петрозаводска, где можно увидеть много абстрактных, странных и удивительных скульптур. Большая часть из них была подарена столице Карелии ее иностранными побратимами.

Вкусные и сытнки "калитки"

Legion-Media
Legion-Media

Самым известным брендом Петрозаводска остаются "калитки". Но это не калитки в деревянных заборах, как думают некоторые путешественники, а вкусные пирожки, выпеченные по особому рецепту. Сегодня их можно отведать во всех пекарнях, ресторанах и кафе города. С чаем или кофе – очень вкусно и сытно. Поэтому, если вам доведется побывать в Петрозаводске, то не откажитесь от парочки "калиток".

Legion-Media
Legion-Media

Ранее мы сообщали, какой старинный город называют "волжской Швейцарией".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью