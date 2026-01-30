Городовой / Полезное / Плита засияет как ресторанная: этот лайфхак поможет очистить даже труднодоступные места
Плита засияет как ресторанная: этот лайфхак поможет очистить даже труднодоступные места

Опубликовано: 30 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
уборка плиты
Фото: Городовой.ру

Каждая хозяйка знает, как сложно поддерживать чистоту вокруг плиты. Пятна от брызг масла или убежавшего молока — это полбеды. Настоящая проблема — это стыки и узкие зазоры, куда не пролезть пальцем.

Есть одна хитрость, которая поможет справиться с застарелым жиром в таких местах. Возьмите мягкую тканевую салфетку и туго оберните ею не очень острый нож, например, столовый. Получится удобный узкий инструмент.

Сбрызните обёрнутый конец вашим обычным чистящим средством или обмакните в мыльный раствор. Затем аккуратно проведите этим импровизированным скребком по всем сложным участкам. Вы сможете контролировать силу нажатия, чтобы не поцарапать поверхность.

Для лучшего результата повторите процедуру дважды. В завершение протрите всё обработанные щели чистой влажной тряпкой без химии, чтобы снять остатки средства.

Автор:
Игорь Мустафин
