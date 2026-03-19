До какого числа работает выставка Виктора Цоя в «Севкабель Порт»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Когда можно посетить Китайский дворец в Ораниенбауме - точное время работы: важная локация Санкт-Петербурга Вопросы о Петербурге
Взлом маркетплейса через SMS: мошенники нашли новый способ обманывать петербуржцев Город
Отводной поводок - ваш снайперский прицел на окуня: правила ловли, чтобы ведро рыбы было полным Полезное
Красители, прощайте: 5 рецептов природной палитры для яиц на Пасху – крашенки ярче солнца Полезное
«Зенит» вырывает финал у «Динамо» пенальти Дурана Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

До какого числа работает выставка Виктора Цоя в «Севкабель Порт»?

Опубликовано: 19 марта 2026 08:18
 Проверено редакцией
Global Look Press/Zamir Usmanov
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» в пространстве «Севкабель Порт» будет работать до 31 мая 2026 года.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» в пространстве «Севкабель Порт» — это масштабный проект, посвящённый лидеру группы «Кино», который позволяет погрузиться в мир его творчества и биографии. Экспозиция занимает около 3000 квадратных метров и включает 13 тематических залов с более чем 300 экспонатами. Выставка работает до 31 мая 2026 года.

Концепция и особенности выставки

Проект создан при участии семьи музыканта и его близких, креативным продюсером выступил сын Виктора Цоя — Александр Цой. Выставка представляет собой хронику рождения легенды, где творчество Цоя рассматривается в контексте места и времени, с акцентом на его связь с Ленинградом/Петербургом.

Некоторые особенности экспозиции:

  • Аудиогид в виде советской аудиокассеты. Это добавляет эффект погружения в эпоху.
  • Интерактивные элементы. В зале «Попробуй спеть вместе со мной» посетители могут поучаствовать в караоке с видеоинсталляцией.
  • Реконструкция атмосферы. В зале «Камчатка» воссоздан аромат котельной, где работал Цой.
  • Мультимедийные элементы. В экспозиции используются видеоматериалы из семейного архива, световые инсталляции и HiFi-стриминг с эксклюзивным контентом, включая редкие записи и демо-версии песен.

Экспонаты

В выставке представлены личные вещи Виктора Цоя, которые позволяют прикоснуться к его жизни и творчеству:

  • гитары, в том числе «Panasonic», с которой музыкант выступал в последние годы;
  • концертная одежда и аксессуары;
  • рукописные заметки, черновики песен (включая ранние наброски «Перемен» и «Группы крови»);
  • графические работы и эскизы Цоя, в том числе к фильму «Игла» и наброски костюмов;
  • картины, созданные на целлофане;
  • удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в день своей гибели;
  • двойной кулон с сердцем и ключом, купленный Цоем в январе 1990 года в Нью-Йорке для своей возлюбленной Натальи Разлоговой.
  • Также в экспозиции есть кадры из фильмов «Асса» и «Игла», редкие интервью и реконструкция несостоявшегося кинопроекта «Цитадель смерти».

Структура выставки

Залы посвящены разным аспектам жизни и творчества Цоя:

  • «Ленинградская легенда» — вступительный зал с масштабной фигурой музыканта.
  • Залы, посвящённые концертам, альбомам, кинематографу.
  • Зал, посвящённый стилю Цоя и его творческому окружению.
  • Финальный зал, посвящённый последнему выступлению Цоя на стадионе «Лужники» в 1990 году.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью