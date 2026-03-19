До какого числа работает выставка Виктора Цоя в «Севкабель Порт»?

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» в пространстве «Севкабель Порт» будет работать до 31 мая 2026 года.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» в пространстве «Севкабель Порт» — это масштабный проект, посвящённый лидеру группы «Кино», который позволяет погрузиться в мир его творчества и биографии. Экспозиция занимает около 3000 квадратных метров и включает 13 тематических залов с более чем 300 экспонатами. Выставка работает до 31 мая 2026 года.

Концепция и особенности выставки

Проект создан при участии семьи музыканта и его близких, креативным продюсером выступил сын Виктора Цоя — Александр Цой. Выставка представляет собой хронику рождения легенды, где творчество Цоя рассматривается в контексте места и времени, с акцентом на его связь с Ленинградом/Петербургом.

Некоторые особенности экспозиции:

Аудиогид в виде советской аудиокассеты. Это добавляет эффект погружения в эпоху.

Интерактивные элементы. В зале «Попробуй спеть вместе со мной» посетители могут поучаствовать в караоке с видеоинсталляцией.

Реконструкция атмосферы. В зале «Камчатка» воссоздан аромат котельной, где работал Цой.

Мультимедийные элементы. В экспозиции используются видеоматериалы из семейного архива, световые инсталляции и HiFi-стриминг с эксклюзивным контентом, включая редкие записи и демо-версии песен.

Экспонаты

В выставке представлены личные вещи Виктора Цоя, которые позволяют прикоснуться к его жизни и творчеству:

гитары, в том числе «Panasonic», с которой музыкант выступал в последние годы;

концертная одежда и аксессуары;

рукописные заметки, черновики песен (включая ранние наброски «Перемен» и «Группы крови»);

графические работы и эскизы Цоя, в том числе к фильму «Игла» и наброски костюмов;

картины, созданные на целлофане;

удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в день своей гибели;

двойной кулон с сердцем и ключом, купленный Цоем в январе 1990 года в Нью-Йорке для своей возлюбленной Натальи Разлоговой.

Также в экспозиции есть кадры из фильмов «Асса» и «Игла», редкие интервью и реконструкция несостоявшегося кинопроекта «Цитадель смерти».

Структура выставки

Залы посвящены разным аспектам жизни и творчества Цоя: