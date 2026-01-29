«Детям плевать на то микрозелень это или нет»: стоит ли возиться с ростками на своем подоконнике

Вопрос о целесообразности домашнего выращивания микрозелени волнует многих любителей здорового образа жизни и эстетов, желающих придать своим блюдам ресторанный вид.

Агроном Елизавета Тихонова делится с порталом «Городовой» своим взглядом на эту тенденцию, анализируя соотношение затраченных усилий, вкусовых качеств и реальной пользы.

Красота против здравого смысла: что в тарелке?

Оценивая популярность модных зелёных ростков, специалист ставит под сомнение их исключительную пользу по сравнению с обычными овощами.

“Понимаете, то, что есть в этой микрозелени, есть в самой обычной луковице. Поэтому, на мой-то взгляд, лучше съесть луковицу или несколько зубочков чеснока, чтобы это все получить”.

С точки зрения прямого получения питательных веществ, традиционные корнеплоды могут оказаться более эффективными.

Если исключить аспекты здоровья и рассматривать выращивание микрозелени исключительно как удовольствие или стремление к “ресторанной пище”, картина становится еще более туманной.

“Детям плевать на то микрозелень это или нет. Они, знаете, еще и выбросят все оттуда”.

По наблюдениям агронома, для детей этот элемент декора не представляет никакой ценности. Скорее, это удел “совсем эстетов” или блогеров, стремящихся “украсить блюдо красиво зеленью”.

Горошек из морозилки против нежных семидолек

Сравнение с более привычными способами хранения урожая выявило неожиданного лидера. Елизавета Тихонова отмечает, что её дети предпочитают замороженный зелёный горошек, который даже после разморозки сохраняет вкус, близкий к свежему.

“Вот сейчас я его открываю, когда оно только размораживается, и по вкусу не теряет влаги почти. По вкусу как свежее”.

Это контрастирует с тем, что люди ожидают получить от только что срезанной микрозелени.

“Это скорее для каких-то блогеров. Особой полезности нет”, — резюмирует эксперт, усомнившись в том, что микрозелень превосходит даже обычную луковицу.

Семядоли: потраченная энергия на прорастание

Ключевой аргумент против выращивания микрозелени кроется в её биологической стадии развития.

“Фактически это даже еще не настоящие листики. Это семядольки”.

Семядоли — это первичные запасы энергии, которые растение использует для первоначального прорастания и формирования первых, настоящих листьев.

“На прорастание, на формирование первых листьев. Это солнечные батареи, которые усваивают первое солнце для того, чтобы развивался дальше настоящий лист”.

Таким образом, вся накопленная энергия уже израсходована на этот начальный рывок.

“Простым языком это ненастоящие листы”.

Вкус и питательная ценность полноценного листа, который уже начал фотосинтезировать, значительно выше.

Практический вывод для огородников

В конечном счете, агроном приходит к выводу, что выращивание микрозелени — это скорее дань моде, чем практическая необходимость. Если целью является украшение блюд, “проще один раз купить”.

Если же цель — получение стабильного урожая и ощутимой пользы, то предпочтительнее “сажать луковицу” или “проросший лук”. Такие культуры, по мнению эксперта, “как-то естественнее и приятнее по вкусу”, обеспечивая более осмысленное использование ресурсов на подоконнике.

