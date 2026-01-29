Городовой / Полезное / Опаснее Доместоса: это домашнее средство легко плавит сантехнику
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Полезное

Опаснее Доместоса: это домашнее средство легко плавит сантехнику

Опубликовано: 29 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
химия
Опаснее Доместоса: это домашнее средство легко плавит сантехнику
Фото: Городовой.ру

Сегодня многие пытаются отказаться от агрессивной бытовой химии в пользу натуральных чистящих составов собственного приготовления. Большой популярностью пользуется паста, которую делают из хозяйственного мыла, сухой горчицы, пищевой соды и нашатырного спирта.

Этим средством хозяйки привыкли отчищать всё — плитку, раковины, ванны и унитазы. Однако эксперты предупреждают о серьёзной опасности такого подхода.

Руководитель клининговой компании «Просто Чисто» Татьяна Лущикова категорически не рекомендует использовать такую «гремучую смесь».

«Я бы не пробовала аммиак на таких поверхностях. Неизвестно, как они могут отреагировать. Полипропиленовую или акриловую ванну просто разъест.

Кафель еще можно помыть подобной пастой, но сантехнику — точно нет. Хромированные поверхности повредит сразу же».

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
