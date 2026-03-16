Можно ли попасть на Васильевский остров, когда разведены мосты?
Можно ли попасть на Васильевский остров, когда разведены мосты?

Опубликовано: 16 марта 2026 10:35
 Проверено редакцией
В период разведения мостов попасть на Васильевский остров можно через мост Бетункура, а также на метро или ночном автобусе.

Попасть на Васильевский остров, когда разведены мосты, можно — благодаря мосту Бетанкура. Это единственный неразводной мост, который круглосуточно и круглогодично соединяет Васильевский остров с другими районами Санкт-Петербурга.

Мост Бетанкура — ключ к острову

Мост перекинут через Малую Неву и реку Ждановку, он проходит между островами Декабристов (Василеостровский район) и Петроградским. Переправа была открыта в 2018 году и стала важным элементом транспортного обхода центра города.

Мост назван в честь испанского и российского инженера Августина де Бетанкура (1758–1824), который в XIX веке внёс значительный вклад в развитие инженерной мысли в России.

Альтернативные варианты

Если вы не на автомобиле, можно воспользоваться ночным метро и автобусами. В период навигации, когда разводят мосты, в Санкт-Петербурге организуют специальные ночные маршруты:

  • «Челнок» между станциями метро «Спортивная» и «Адмиралтейская» работает в выходные с 1:00 до 3:00 ночи.
  • Ночные автобусы с литерой «М» (1М, 2М, 3М, 4М, 5М) дублируют ветки метрополитена. Они курсируют с 30 апреля по 15 ноября с 0:00 до 6:00 с интервалом около 30 минут. После разведения мостов названия маршрутов меняются: к номерам добавляют «А» или «Б». Автобусы с литерой «А» курсируют на Петроградской стороне, Васильевском острове и правом берегу Невы.

Если вы на автомобиле, можно также рассмотреть объезд по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) или Западному скоростному диаметру (ЗСД), но это займёт больше времени и будет стоить дороже.

Пономарева Дарина
