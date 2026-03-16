Фамилии с печатью судьбы: кто в России носит имена потомков уральских каторжан

Какие современные фамилии ведут род от уральских ссыльных

Многие любят искать в своем роду дворян или купцов. Но значительная часть русского населения оказалась за Уралом не по своей воле.

Тысячи людей отправлялись в Сибирь в кандалах, по этапу, с клеймами. Их фамилии до сих пор хранят память о тех временах, передает канал "Путешествуя на диване".

Потерявшие имя

Самый верный признак каторжного прошлого - фамилии, связанные с потерей памяти. Беглые ссыльные часто скрывали настоящее имя, чтобы избежать наказания. На допросах они отвечали: «Не помню», «Родства не знаю».

Так появились Непомнящие, Бесфамильные, Безымянные. Их потомки - люди, чьи предки решили начать жизнь заново.

Географические метки

Ссыльным без документов часто давали фамилии по месту ссылки или прежнего жительства. Сибиряки, Верхотурцевы, Тобольские указывают на предков, осевших в Сибири.

Москвины, Питерские, Казанцевы - так отличали прибывших из крупных городов.

Прозвища, ставшие фамилиями

В каторжной среде человек быстро получал прозвище, которое потом попадало в документы. Лихой, Буйный, Грозный могли указывать на бунтарей.

Хромой, Кривой, Безносов - на увечья, полученные в ссылке. Каторгин и Ссыльный прямо говорят о статусе предка.

Бюрократический подход

Чиновники часто давали фамилии целым партиям ссыльных без лишних раздумий. Так появились Ивановы, Петровы, Сидоровы. Их получали те, кого называли «иванами, не помнящими родства».

Иногда использовали церковный календарь, отсюда Покровские и Успенские.

Ранее портал "Городовой" сообщал, почему 2 города России стремительно теряют жителей.