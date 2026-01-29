Городовой / Город / Беглов поддержал студентов: форум в СПб снова станет традицией
Беглов поддержал студентов: форум в СПб снова станет традицией

Опубликовано: 29 января 2026 19:00
Беглов поддержал студентов: форум в СПб снова станет традицией
Беглов поддержал студентов: форум в СПб снова станет традицией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

После шестилетнего перерыва Петербургский международный молодежный форум вернулся в ноябре 2025 года и теперь может стать ежегодным — следующий планируется уже этой осенью. Об этом заявили в пресс-службе городского правительства.

Как указано в сообщении, осенью в Северной столице состоится Петербургский международный молодежный форум. Прошлогодний прошел после долгого перерыва, и губернатор Александр Беглов предложил сделать его регулярным.

Глава города также отметил, что петербургская делегация из почти 200 человек присоединится к Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.

В Смольном сообщили: Беглов вместе с председателем заксобрания Александром Бельским общался со студенческим советом и представителями молодежных сообществ.

Руководители ответили на вопросы молодых людей, поздравили их с Днем российского студенчества и поддержали предложение о создании молодежных советов на предприятиях — при условии инициативы с обеих сторон и взаимного интереса.

Юлия Аликова
