Вместо масла и сырых яиц — только творог и три желтка: вот мой 5-минутный соус, который все едят ложками

Поиск идеальной заправки для салатов, которая сочетала бы в себе вкус классического майонеза, но при этом была бы значительно легче и безопаснее в приготовлении, давно волнует кулинаров.

Отказ от растительного масла и сырых яиц — казалось бы, невыполнимая задача для получения привычной консистенции. Однако существует рецепт, который готовится молниеносно — всего за пять минут — и требует всего три простых продукта.

Этот соус получил условное название “майонезный соус”.

Скорость и простота: формула 5-минутного чуда

Этот рецепт рассчитан на две порции общим весом около 220 грамм и не требует долгого ожидания — время приготовления составляет всего 5 минут. Идеальный вариант для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать качеством блюда.

Соус прекрасно зарекомендовал себя как идеальное дополнение к салатам из свежих или вареных овощей, а также к мясным композициям.

Ингредиенты: минимализм, дающий максимум

Для создания этого шедевра потребуется всего три основных компонента:

Одна банка мягкого творога (стандартный вес 170 грамм). Три куриных яйца категории СО, которые должны быть обязательно вареными. Одна чайная ложка горчицы.

Технология приготовления: от желтков к крему

Процесс начинается с подготовки яиц. Необходимо отделить желтки от белков.

“Желтки разминаем вилкой в миске”.

Далее в размятые желтки добавляется творог. Для получения идеальной, однородной и густой консистенции рекомендуется использовать именно мягкий творог, например, жирностью 5,5%. По желанию можно добавить щепотку соли — это подчеркнет вкус остальных компонентов.

“Быстро взбиваем погружным блендером”.

Это ключевой этап, обеспечивающий эмульсию, похожую на майонезную. Сразу после этого в смесь вводится горчица. Эксперты отмечают, что для “разнообразия соус можно дополнять разной измельченной зеленью и чесноком”, что позволяет варьировать вкусовые ноты.

Вкус, консистенция и полезные бонусы

После финального взбивания получается готовый продукт.

“По виду, консистенции и вкусу он похож на классический майонез, но в нем меньше калорий”.

Отсутствие масла и сырых яиц делает его более легким и безопасным для употребления. Отличительной чертой соуса является “легкая кислинка, которая дает изюминку этому соусу”.

Эта пикантная нота, привносимая горчицей и творогом, выгодно отличает его от стандартных заправок.

“Он прекрасно сочетается и со свежими, и с отварными овощами в салатах. Очень вкусными получаются с ним и мясные салаты”.

Этот трехкомпонентный соус доказывает, что высокая кухня может быть быстрой, полезной и удивительно простой в исполнении.

