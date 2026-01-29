Городовой / Полезное / Американский хашбраун заменил мне мамины драники: это нереально вкусно
Американский хашбраун заменил мне мамины драники: это нереально вкусно

Опубликовано: 29 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Жареные картофельные оладьи любят во многих странах, называя их по-разному: драники, деруны, хашбрауны. В США это блюдо тоже очень популярно, но готовят его немного иначе, чем в славянской кухне. Главное отличие — американцы не кладут в основу ни муку, ни крахмал. Чаще всего такие хрустящие лепёшки подают на завтрак вместе с яйцами.

Ингредиенты:

  • картофель, 6 шт.;
  • репчатый лук, 1 шт.;
  • растительное масло для жарки;
  • соль, 2 щеп.;
  • молотый черный перец, по вкусу;
  • паприка, по вкусу;
  • приправа для картофеля, по вкусу.

Приготовление:

Очищенный картофель натрите на крупной тёрке. Полученную массу поместите в миску с холодной водой и оставьте на 15 минут. После этого тщательно отожмите картофель, чтобы удалить лишнюю влагу и крахмал — это поможет добиться идеальной хрустящей корочки.

Репчатый лук очень мелко нарежьте и добавьте к отжатому картофелю. Посолите, поперчите, приправьте паприкой и специями по вашему вкусу. Всё хорошо перемешайте. Жарьте оладьи на хорошо разогретом растительном масле до румяного золотистого цвета с обеих сторон.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
