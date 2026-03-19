Какие крытые катки есть в Невском районе Санкт-Петербурга?

В Невском районе Санкт-Петербурга есть несколько крытых катков, работающих в 2026 году. Один из них — ледовый каток «Айс Град», который расположен в парке Бабушкина.
Ледовый каток «Айс Град»
Адрес: проспект Обуховской Обороны, 149Х.
Часы работы: ежедневно с 10:30 до 05:30 следующего дня.
Особенности:
- Каток работает круглогодично, даже летом.
- Расписание массовых катаний публикуется еженедельно на сайте.
- Проводятся ночные катания — с 23:30 до 05:30 следующего дня.
- Есть прокат коньков.
- Доступна бесплатная парковка.
- При катке действует школа фигурного катания, а также регулярно проводится «Час хоккея для всех».
Другие катки в Невском районе
Ещё один крытый каток находится в Центре физической культуры, спорта и здоровья Невского района по адресу: улица Бабушкина, 30.
Часы работы: ежедневно с 06:00 до 00:30.