Какие крытые катки есть в Невском районе Санкт-Петербурга?

В Невском районе есть крытые катки, которые работают круглогодично.

В Невском районе Санкт-Петербурга есть несколько крытых катков, работающих в 2026 году. Один из них — ледовый каток «Айс Град», который расположен в парке Бабушкина.

Ледовый каток «Айс Град»

Адрес: проспект Обуховской Обороны, 149Х.

Часы работы: ежедневно с 10:30 до 05:30 следующего дня.

Особенности:

Каток работает круглогодично, даже летом.

Расписание массовых катаний публикуется еженедельно на сайте.

Проводятся ночные катания — с 23:30 до 05:30 следующего дня.

Есть прокат коньков.

Доступна бесплатная парковка.

При катке действует школа фигурного катания, а также регулярно проводится «Час хоккея для всех».

Другие катки в Невском районе

Ещё один крытый каток находится в Центре физической культуры, спорта и здоровья Невского района по адресу: улица Бабушкина, 30.

Часы работы: ежедневно с 06:00 до 00:30.

