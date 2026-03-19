Вопросы о Петербурге / Какие крытые катки есть в Невском районе Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как заварить кофе в чашке за 5 минут — не хуже, чем в турке, но следить не надо: для офиса самое то Полезное
Как раньше назывался Адмиралтейский район Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
«Центр заживёт по-другому»: Бельский о платном въезде в историческую часть Петербурга Город
Добавляю молоко в пасту и сытный ужин готов: всего 20 минут на ароматные макароны под соусом Полезное
Один носок — и стекло прозрачнее воды: лайфхак от советских автомобилистов — идеально в марте и апреле Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие крытые катки есть в Невском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 19 марта 2026 11:10
 Проверено редакцией
Global Look Press/Sergey Elagin
В Невском районе есть крытые катки, которые работают круглогодично.

В Невском районе Санкт-Петербурга есть несколько крытых катков, работающих в 2026 году. Один из них — ледовый каток «Айс Град», который расположен в парке Бабушкина.

Ледовый каток «Айс Град»

Адрес: проспект Обуховской Обороны, 149Х.

Часы работы: ежедневно с 10:30 до 05:30 следующего дня.

Особенности:

  • Каток работает круглогодично, даже летом.
  • Расписание массовых катаний публикуется еженедельно на сайте.
  • Проводятся ночные катания — с 23:30 до 05:30 следующего дня.
  • Есть прокат коньков.
  • Доступна бесплатная парковка.
  • При катке действует школа фигурного катания, а также регулярно проводится «Час хоккея для всех».

Другие катки в Невском районе

Ещё один крытый каток находится в Центре физической культуры, спорта и здоровья Невского района по адресу: улица Бабушкина, 30.

Часы работы: ежедневно с 06:00 до 00:30.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью