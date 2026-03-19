Крышки от сметаны берегу как зеницу ока – и бед не знаю: вот что с ними делаю – 5 лайфхаков

5 способов применения крышек от сметаны в быту

Эксперт Дзен-канала Procvetok (18+) Денис Лабков рассказал, почему опытные хозяйки и дачники не выбрасывают крышки от сметаны, а берегут их как зеницу ока. Оказывается с помощью сметанных крышек можно решить сразу 5 насущных проблем.

Укоренение черенков

По словам эксперта, если в стакан от сметаны налить воду, а в крышке проделать отверстия и поместить туда черенки, то они не загниют, а корни появятся очень быстро.

Выращивание зеленого лука

Кроме того, можно налить в стакан от сметаны воду и разрезать крышку лучиками от центра к краям и вставить туда луковицу, погрузив в воду только донце. В результате вырастет много зеленых и сочных перьев. Луковица не загниет, а корешки будут всегда в воде.

Проращивание семян

На крышку нужно положить ватный диск и смочить его раствором фитоспорина, который готовится из расчета 1 грамм средства на 1 литр воды. Затем выложить туда семена, накрыть пакетом и отправить в теплое место. Ростки появятся очень быстро.

Крышка для стеклянной банки

Если нет капроновой крышки, то стеклянную банку можно закрыть сметанной. Только обратной стороной. Для этого достаточно перевернуть крышку от сметаны вверх дном, выпуклой стороной вниз. Затем плотно надеть на горлышко банки, как бы выворачивая.

Поддон

Крышка от сметаны может служить отличным поддоном для горшка с комнатным цветком. Достаточно просто вывернуть крышку, и получится глубокий поддончик.

Личный опыт хозяек и дачников

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за лайфхаки и рассказали, как сами используют стеклянные крышки в быту:

"Сегодня утром сеяла томаты. Лучше парничка, чем крышки от сметаны не придумаешь". "Сметанными крышками пользуюсь давно, очень универсальные". "Я часто рисую и крышки от сметаны использую как маленькие палитры для смешивания красок. Очень удобно. И моются легко".

