Петербург без сети: помогает ли бесплатный Wi-Fi?

Перебои с сетью возможны в целях безопасности.

В понедельник утром в Санкт-Петербурге снова с раннего утра пропал мобильный интернет из-за атак дронов. Журналисты Neva.Today проверили точки бесплатного городского Wi-Fi — и результат оказался удручающим.

Вечером 17 марта петербуржцы уже сталкивались с отключением сотовой связи. Многие не смогли оплатить парковку. Комитет по информатизации и связи объяснил сбои мерами безопасности и посоветовал переходить на Wi-Fi «SPB_FREE».

На Чкаловском проспекте, 50, и набережной Карповки, 22, «SPB_FREE» вообще отсутствовала в списке доступных сетей.

У остановки около метро «Невский проспект» Wi-Fi мелькал в перечне, но подключение не удалось. На набережной канала Грибоедова, 18, сеть «SPB_FREE» не отображалась вовсе.

В Невском районе на Ивановской улице, 7 — одной из точек на карте мэрии — сигнал «SPB_FREE» тоже не нашли.

Итог: при отключении мобильного интернета жители города рискуют остаться без возможности вызвать такси, оплатить парковку, сделать покупки или заказать услуги. Выйти на связь проще всего в метро, где Wi-Fi и сотовая сеть обычно держатся стабильно.