Старейший город Сибири 1604 года с деревянной архитектурой в стиле модерн: все, что нужно знать туристу

Главные достопримечательности сибирского города

Сибирь с каждым годом привлекает туристов все больше и больше. Суровый климат и красота природы влекут путешественников больше, чем жаркий морской пляж. И не зря! В Сибири есть много интересных городов с необычной архитектурой, где точно найдется что посмотреть. Об одном таком городе и расскажем.

Город Томск - один из старейших городов Сибири. Его главное преимущество - деревянная архитектура в стиле модерн, которая так привлекает туристов. Город основан в 1604 году по указу царя Бориса Годунова. В XVIII веке, когда был проложен Сибирский тракт, город стал важнейшим узлом транзитной торговли. Здесь процветали купечество и развивались ремесла. Томск до сих пор хранит память об этих временах, сохраняя старинную культуру в традициях, архитектуре, музеях.

Расскажем о самых знаковых местах Томска, которые больше всего привлекают гостей города.

Воскресенская гора и Музей истории Томска

С вершины холма открывается потрясающее зрелище на место слияния рек Ушайка и Томь. В музее же, который находится в здании бывшей полицейской управы, можно увидеть археологические экспонаты, найденные на этой же горе - костяные стрелы, печные изразцы и многое другое. С пожарной каланчи, которая теперь является смотровой площадкой, открывается красивый вид на город.

Деревянное зодчество на улице Красноармейской

Это настоящий музей под открытым небом, где можно внимательно рассмотреть знаменитые деревянные терема Томска. Ради этого места в город стекаются туристы со всего мира. Представленные дома, украшенные драконами, скандинавскими мотивами и прочим декором, строились в начале XX века по заказу богатых купцов и видных горожан.

Лагерный сад

Так называется живописный парк на высоком берегу реки Томи. Отсюда открывается завораживающий вид на сибирские просторы. В этом месте сочетаются красота природы, военная память и древняя история города.

Набережная Томи и памятник Антону Чехову

Если хотите спокойно прогуляться и полюбоваться сибирской рекой, то отправляйтесь на Набережную. Здесь уютно, современно, красиво. А еще здесь можно сфотографироваться с необычным памятником Антону Чехову, который изображен босым и в пенсне.

Первый музей славянской мифологии

А здесь отведут душу те, кто интересуется славянскими мифами, сказками и преданиями. Гости смогут погрузиться в мир Кощея, Бабы-яги и древнерусских богов. В экспозиции представлены картины, деревянные скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства по мотивам русских былин и языческих верований. Также можно поучаствовать в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега или росписи деревянного коня.

