Город 1147 года с богатейшим культурным наследием: что посмотреть в Вологде — не только кружева

Знаковые места для туристов в Вологде

Город Вологда, построенный в 1147 году, известен своей интересной древней историей и богатым культурным наследием. Даже само слово "Вологда" звучит особенно ласково, просто, душевно - именно таким и предстает перед гостями этот небольшой туристический городок. Прежде всего город Вологда ассоциируется с легким воздушным кружевом, но это далеко не все, что можно здесь увидеть. Расскажем, что посмотреть в Вологде в 2026 году.

Главная жемчужина города - это Вологодский кремль. Как таковым кремлем данный участок никогда не являлся - это архиерейский двор, находящийся на внутренней территории настоящего кремля, от которого сейчас остались лишь руины. Кстати, в 2025 году стена настоящего Вологодского кремля была обнаружена археологами - раскопки велись несколько месяцев. Между тем Вологодским кремлем местные жители называют колокольню, которая является самой популярной смотровой площадкой - с нее открывается шикарный вид на окрестности города.

На той же самой Кремлевской площади расположен и знаменитый Музей Кружева. Именно в Вологде проживают самые талантливые мастерицы кружевоплетения. Богатую историю этого старинного искусства расскажут экскурсоводы. В экспозиции представлены сотни произведений из разных эпох, каждое из которых имеет собственный вологодский стиль.

Центр народных промыслов «Резной палисад» - еще один объект культурного наследия Вологды. Каких только мастеров не рождалось среди вологжан! Вязание, резьба по дереву, лоскутное шитье, художественная роспись, плетение из дерева, пошив кукол - это лишь малая часть занятий, которыми славятся вологодские жители. Именно эти произведения искусства вы и сможете увидеть в Центре народных промыслов.

Несколько раз на Вологодчине останавливался и сам Петр I, и вологжане, ревностно относящиеся к своей малой родине, не могли не увековечить этот факт. Так в городе и появился Дом-музей Петра I. С виду это маленькое здание, да и внутри всего два помещения, но историческая ценность этого объекта огромна. Это первый музей, открытый усилиями местной интеллигенции в 1872 году. Посетители увидят предметы быта рубежа XVII–XVIII веков, а также личные вещи императора.

Ну а если вам интересно, как жили вологжане в XIX–XX веках, то приезжайте в Архитектурно-этнографический музей «Семёнково». Здесь вам представят предметы деревянного зодчества, а именно здания, которые собирались на территории Вологодской области на протяжении 80-х годов прошлого столетия. Внутри ярко воссоздан прежний быт, а работники всегда одеты в традиционные деревенские костюмы.

