Муха на тарелке — к скорой свадьбе: эти и другие народные приметы на Пасху — ждем удачу

Народные приметы на Пасху: что обещает удачу, а что лучше не делать

Пасха - это светлый семейный праздник, который нужно провести с улыбкой, в хорошем настроении, избегая ссор, злости и уныния. И тогда удача притянется к вашей семье. На Пасху существует много народных примет, связанных с денежной удачей, поиском любви или семейным благополучием. Расскажем, в какие приметы на Пасху верили наши предки.

В Пасху можно подавать милостыню, прощать обиды, поздравлять друг друга и угощать гостей пасхальными лакомствами, а вот работать по дому, переедать, ругаться, грустить или выбрасывать остатки еды - не стоит. А еще в пасхальную ночь нельзя спать, иначе проспишь удачу. Зато под звон колоколов можно загадать желание, которое непременно исполнится. А если хотитие надолго сохранить молодость и красоту, то умойтесь на Пасху водой с освященным яйцом.

Приметы, связанные с любовью

Если на Пасху чешется бровь, то скоро вас ждет знакомство с будущим мужем, а если горят губы, то вас ждет предложение руки и сердца. Если на тарелку села муха, то не отвертеться от скорой свадьбы, а если вдруг начала петь кукушка, это замужество случится уже в этом году.

Приметы на удачу

Если на Пасху стали свидетелем восхода солнца, то вас ждет счастливый и удачный год, а если накрыли богатый праздничный стол, то готовьтесь в этом году к благосостоянию.

Чтобы были деньги

В Пасху берите деньги левой рукой, а отдавайте - правой. На Страстной неделе никому не давайте в долг, а после праздника не выбрасывайте мусор, так как с ним "вынесете" и деньги. Перед Пасхой прибирайтесь в доме по часовой стрелке, чтобы приманить финансовую удачу в дом.

