Пару горстей под куст – и смородина завалит урожаем: ягод больше, чем песка в море

Многие дачники сталкиваются с тем, что кусты смородины дают нестабильный урожай: в один год ягоды крупные и сладкие, а в другой — мелкие и кислые. Впрочем, есть способ, благодаря которому каждый год можно собирать крупные ягоды ведрами. Смородина висит на кустах как гроздья винограда.
По словам опытного агронома, выпускницы ТСХА Ксении Давыдовой, один из необычных, но эффективных секретов богатого урожая — обычные хлебные корки.
«Черный или ржаной хлеб — это отличная органическая подкормка. Корки можно просто разложить под кустами или слегка прикопать в почве. Во время полива они будут постепенно размокать, насыщая землю полезными веществами, которые стимулируют рост и плодоношение», - уточнила агроном.
Для более интенсивного эффекта можно приготовить жидкое удобрение:
- Залейте корки водой в пропорции 1:1;
- дайте смеси настояться в течение суток;
- добавьте к настою 10 частей чистой воды, хорошо перемешайте.
Полученным раствором рекомендуется поливать смородину в апреле — в период активного роста. Такая простая подкормка помогает растению сформировать больше завязей, а к лету вы получите обильный урожай крупных и ароматных ягод без использования химических удобрений.
«Попробовал хлебную подкормку по совету биолога — результат превзошел ожидания! Использовал ржаные корки, настаивал сутки. Уже через несколько недель куст смородины заметно ожил, завязалось больше соцветий. К июлю собрал небывалый урожай: ягоды были крупнее и слаще обычного. Метод действительно работает, однозначно рекомендую всем садоводам!» - поделился своим мнением дачник из Сургута Николай Ефремов.