Какие культуры сажать 18 марта: Лунный календарь садовода и огородника

Советы для садоводов и огородников на 18 марта.

Сверяться с Лунным календарём для планирования посадок на даче - давняя традиция. Опытные садоводы и огородники уверены, что фазы луны мощно влияют на скорость появления всходов, рост и развитие растений, а также на количество урожая.

Высаживать культуры рекомендуется на растущей луне, так результат обещает быть шикарным.

Список посадок и других дел на участке 18 марта по Лунному календарю

18 марта лунный диск находится в созвездии скорпиона, отмечается, что в этот день благоприятна работа с растениями "снизу", из земли. Это значит, что можно пересаживать рассаду, подкармливать и удобрять ростки, это повлияет на их развитие положительным образом.

А вот "наземные" работы в этот день лучше не проводить. Противопоказана обрезка кустов и деревьев, если нарушить правило, растение может потерять силу, окажется ослабленным, что скажется на будущем урожае.

Хорошо 18 марта высаживать луковичные растения, а также бобовые культуры, они отлично примутся и дадут в сезон крупные плоды. Неплохо будет заняться укоренением саженцев, они хорошо приживутся в почве и быстро пойдут в активный рост.

Разрешается в этот день рыхлить почву, вносить удобрения, укладывать мульчу под кусты и на грядки, все эти действия пройдут крайне успешно и дадут положительные результаты.

Если необходимо произвести полив грядок, то не стоит лить слишком много воды, следите за тем, чтобы под растениями не образовалось застоя жидкости.

